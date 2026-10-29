GP de México: La guía del aficionado para la edición del regreso de 'Checo' Pérez

Llega el momento de una nueva edición del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, que en esta ocasión verá el regreso de Sergio Pérez al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Siendo además la carrera en la que Kimi Antonelli puede convertirse en el campeón más joven de la historia del Gran Circo, los más de 100 mil aficionados que se esperan por día en el circuito capitalino querrán ir lo más preparados posible para vivir la mejor experiencia.

Por ello, enlistamos todas las opciones de movilidad dentro y fuera de la pista.

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México?

Como todos los años, el Autódromo Hermanos Rodríguez no contará con estacionamiento, por lo que los métodos para llegar a las instalaciones incluyen:

· Línea 9 del Metro en sus estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

· Línea 2 del Metrobús en los arribos Iztacalco y UPIICSA.

· Línea 2 del Trolebús en sus estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8 y Puebla.

· Las rutas de camiones 1, 9, 11, 27, 78, M1 Bicentenario y el Corredor Sausa.

Asimismo, se dispondrá de estacionamientos remotos desde cinco puntos dentro de la Ciudad de México: Estadio Banorte, Plaza Carso, Auditorio Nacional, Expo Santa Fe e Hipódromo de las Américas.

En ellos, habrá autobuses especiales que operarán de ida de 6:00 a 12:00 horas y de regreso, de 15:00 a 19:00 horas; su costo de $150 pesos por viaje sencillo y de $350 pesos por viaje redondo.

En todos los casos, el pago del servicio deberá realizarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

Otra vía disponible es el sistema Ticket2Ride, que hace los traslados al circuito desde trece puntos: Auditorio Nacional, Coapa, Condesa, Estadio Banorte, Hipódromo, Interlomas, Plaza Lindavista, Mundo E, Parque de los Venados, Perisur, Plaza Carso, Reforma 222 y Santa Fe.

Su costo es de $350 pesos por persona por día (más cargos), con opción de $945 pesos por el abono de los tres días.

¿Cómo ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México?

Los boletos del Gran Premio de México son digitales, por lo que los usuarios tienen que ingresar a la aplicación móvil “MexicoGP”, donde al escribir el nombre o número de tu grada en su buscador, aparecerá la puerta correspondiente de acceso.

Toma en cuenta que los boletos del Gran Premio de México son digitales, por lo que los usuarios tienen que ingresar a la App móvil o al sitio MexicoGP Account Manager para mostrar los accesos.

Recuerda que las puertas del circuito abrirán desde las 8:00 hrs y cerrarán a las 20:00 hrs en los tres días de acción en pista (sujeto a cambios).

¿Con qué artículos puedo ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Alimentos para bebé, baterías externas para celular, binoculares sin láser, bloqueador solar, bolsas ziploc, bolsas de mano que no excedan los 11 x 23 cm, botas de lluvia, cámaras fotográficas con lente máximo de 300 mm, carriolas pequeñas, cascos de motocicleta y chamarras.

También podrás pasar con gel antibacterial, impermeables, lentes de sol, medicamentos con receta, mochilas pequeñas, paraguas pequeños sin punta, cámaras GoPro, pancartas del evento y cangureras que no excedan los 11 x 23 cm.

¿Con qué artículos NO puedo ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Aerosoles, armas, banderas con palos, bicicletas y patinetas, bombas de humo o bengalas, botellas de vidrio y latas, cadenas y cinturones, cigarros y vapeadores, cobijas, comida o bebidas, drones, encendedores, equipo profesional de video, estabilizadores, gopro poles o selfie sticks, hieleras e instrumentos musicales.

Tampoco pueden entrar mascotas, mochilas que excedan los 30 cm, muñecos de peluche, objetos punzocortantes, pelotas, frisbees, rayos láser, sustancias ilegales ni luces químicas.

¿Cómo puedo comprar alimentos y bebidas en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Otra característica del Gran Premio es que todas las transacciones son digitales. Hay una App llamada Digicash en la que se recarga un Token con dinero en efectivo, tarjeta de débito o crédito de cualquier entidad bancaria. En las Zonas Verde y Azul, habrá puntos de autocarga.

Con ello, el público podrá comprar alimentos y bebidas de una oferta de más de 50 opciones. Recuerda que el horario de venta de cerveza será de 11:00 a 18:00 hrs., mientras que la venta de alcohol será de 12:00 a 18:00 hrs.

Asimismo, ante las altas temperaturas que se puedan generar, estarán disponibles once estaciones de hidratación gratuitas.