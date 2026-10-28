‘Checo’ Pérez le pidió perdón al ‘Conejo’: ‘soy muy malo’

Sergio ‘Checo’ Pérez no se quedó tranquilo por lo que pasó ayer en la cancha, donde estuvieron varias figuras del deporte en la tradicional “cascarita” previo al Gran Premio de México 2026 de la Fórmula Uno. El piloto de Cadillac admitió que es muy malo en las “retas” tras darle un balonazo en el rostro a Óscar “Conejo” Pérez, portero del equipo rival.

En un pase que lo dejó frente al arco, “Checo” Pérez recibió de pierna izquierda para después mandar un derechazo que fue a dar en el rostro del “Conejo”. La misma reacción del piloto tapatío lo dijo todo, como cuando uno dice “ya valió”.

Después del impacto, “Checo” fue a abrazarlo y a disculparse por lo que sucedió. Pero no quedó ahí, en una historia de Instagram, el compañero de Valtteri Bottas compartió el video y le ofreció perdón por la acción.

“Perdóname (emoji de un conejo)!!! Soy muy malo”, posteó el jalisciense.

Este miércoles 28 de octubre de 2026, se reveló la extensión de contrato por tres años que le hizo la escudería Cadillac a “Checo” Pérez. El contrato del mexicano finalizaba en 2027.

“Todavía hay mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido para los próximos tres años”, indicó el tapatío.

Así luce el Ángel de la Independencia previo al Show Run de "Checo" Pérez Reuters

Pérez correrá este fin de semana su Gran Premio número 300 en la Fórmula 1 y se dijo orgulloso de hacerlo en México.

“Qué locura poder celebrar mis 300 Grandes Premios en casa, por todo lo que tuvo que pasar, las carreras que se tuvieron que cancelar o que me perdí, y por haberme perdido un año”, señaló.

Actualmente, Sergio Pérez va en última posición de la Clasificación de Pilotos, con cero unidades, seguido de Valtteri Bottas.