¿Cómo está Lindsey Vonn? En condición "estable" tras el accidente en Milano-Cortina

El regreso histórico de Lindsey Vonn a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 terminó de la manera más dolorosa. Apenas 13 segundos después de haber tomado la salida en la prueba de descenso este domingo, la leyenda del esquí estadounidense sufrió una caída que paralizó a los espectadores y terminó con su traslado inmediato a un centro hospitalario en helicóptero.

La veterana de 41 años perdió el control en la parte alta de la montaña. La inercia provocó que sus esquís se trabaran en la nieve, generando una torsión violenta en ambas rodillas antes de rodar por la pendiente. Pese a que el sistema de seguridad de su traje funcionó —"el airbag obligatorio que vestía bajo su traje de carrera se infló"—, la magnitud del impacto fue severa.

El parte médico oficial de Lindsey Vonn

Tras ser evacuada en helicóptero, la esquiadora fue ingresada en el Hospital Ca’ Foncello en Treviso.

A través de un comunicado oficial, la institución médica confirmó la gravedad del percance: "En la tarde, se sometió a una cirugía ortopédica para estabilizar la fractura sostenida en su pierna izquierda". Por su parte, el equipo de EE. UU. añadió que, aunque "sufrió una lesión", la atleta se encuentra "en condición estable".

Este accidente pone un punto final abrupto a una de las historias de resiliencia más grandes del deporte moderno. Vonn competía en Milán tras un retiro de cinco años y un reemplazo parcial de rodilla en 2024. Incluso desafió la lógica médica al intentar competir este domingo tras haberse roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda hace apenas ocho días en Suiza.

Aunque su compañera Breezy Johnson se llevó la medalla de oro, el ambiente en Cortina fue de absoluta consternación luego de que una de las leyendas del deporte de invierno ahora está en un hospital esperando su recuperación, pero también del dolor de no haber acabado los que fueron sus últimos Juegos Olímpicos de Invierno.