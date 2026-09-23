Por si necesitaba quien lo defendiera, Jorge Jesus argumenta la convocatoria de Cristiano Ronaldo

El nuevo Director Técnico de la Selección de Portugal, Jorge Jesus, argumentó el haber convocado nuevamente al astro portugués, Cristiano Ronaldo, a sus 41 años de edad.

Jorge Jesus presentó el pasado 18 de septiembre la lista de jugadores que consideraría para enfrentar la próxima fecha FIFA, en la que contempló al delantero de Al-Nassr F. C. y quien apenas el pasado mundial tuvo su sexta participación en Copas del Mundo.

“La preocupación que noto en ustedes los periodistas es si Cris, ¿Hasta cuándo va a jugar? Si está en condiciones físicas para jugar. Cristiano Ronaldo es un símbolo… de Portugal y de la Selección”, mencionó el técnico en conferencia de prensa, provocando los aplausos de los presentes.

Antes de asumir la dirección técnica de la selección nacional de Portugal, Jorge Jesus se desempeñaba como Director Técnico del club Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí.

“Pasé con él un año, así que sé lo que significa como figura con respecto a Portugal. Sólo para que lo tengan como referencia, déjenme darles un ejemplo. Hicimos un juego en Hong Kong, es un estadio de 55 mil personas, en el partido en el que no fue, fueron 3 mil personas, cuando él jugó, fueron 55 mil personas. Esa es la diferencia”, dijo.

Dentro de los logros que ha alcanzado el delantero portugués están los 5 Balones de Oro obtenidos, 5 Champions League con dos diferentes clubes, 4 Botas de Oro de Europa y de manera colectiva con su selección, Campeón de la Eurocopa 2016.