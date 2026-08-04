Jesse Bisiwu revela la promesa que le hizo a Hansi Flick tras fichar con Barcelona

El Barcelona presentó oficialmente al joven talento belga Jesse Bisiwu como su nuevo refuerzo. Durante sus primeras declaraciones como futbolista blaugrana, el mediocampista reveló que ya sostuvo sus primeras conversaciones con el técnico Hansi Flick, a quien le prometió esfuerzo y compromiso para ganarse un lugar en el equipo.

Hansi me ha recibido muy bien, hemos tenido algunas charlas y es muy fácil entender lo que tengo que hacer este año: trabajar muy duro y aprender lo máximo posible", declaró Bisiwu durante su presentación.

El futbolista belga, quien firmó contrato con el Barcelona hasta junio de 2031, reconoció que vestir la camiseta del conjunto culé representa el cumplimiento de uno de los mayores sueños de su carrera.

Estar aquí y verlo por mí mismo es un sentimiento diferente. Estoy muy feliz de estar aquí. Cuando era joven siempre soñé con jugar en un gran club como el Barça, así que estar aquí es un sueño para mí", expresó.

Jesse Bisiwu destaca el recibimiento del Barcelona

Además de hablar sobre su ilusión por iniciar esta nueva etapa, la joven promesa del futbol belga destacó el ambiente que encontró desde su llegada a la institución catalana.

Mis primeros días han sido muy buenos. Me ha recibido una gran familia y estoy muy agradecido por ello. Me han recibido muy bien, todo el mundo es muy amigable y estoy muy agradecido", concluyó.

Con apenas sus primeros días como jugador blaugrana, Jesse Bisiwu inicia una nueva etapa bajo las órdenes de Hansi Flick, con el objetivo de consolidarse en uno de los clubes más importantes del futbol europeo.