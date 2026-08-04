Almeyda discrepa del "Tuca": no ve “molera” la Leagues Cup
A diferencia de Ricardo “El Tuca” Ferretti de llamarlo un “torneo molero”, Matías Almeyda le atrae la Leagues Cup, tratará de disfrutarlo y resaltó su importancia, previo a su duelo ante Orlando en la Primera Fase.
“Todo torneo es importante, donde se miden dos ligas que permanentemente están compitiendo. Si bien la MLS ha crecido mucho futbolísticamente en estructura, en juego, jugadores, entrenadores. Nuestra liga con historia, que ha marcado diferencia y creo que a mí me gusta este torneo, trataré de disfrutarlo y también con la importancia que representa, el torneo da una plaza para otro torneo importante y también porque se defiende venir en representación de la parte de tu equipo de un país, es linda la competencia”, mencionó Matías Almeyda en conferencia de prensa.
En julio de 2025, Ricardo “El Tuca” Ferretti señaló que antes se disputaba la Copa Libertadores o la Sudamericana, pero los dirigentes eligieron cambiar eso por la Leagues Cup: “cambiar dos torneos de verdad por este torneo molero”.
En conferencia de prensa que brindó este martes 4 de agosto de 2026, Matías Almeyda admitió que se entrena y se descansa menos, pero una práctica no modificará nada. Afirmó que desea ganar la Leagues Cup.
“Disfruto cada paso, se descansa menos sí, se entrena menos sí, modifica algo, no, es ganas, el futbol es amor propio, un entrenamiento no va a modificar nada. Estoy entusiasmado en este torneo porque nunca participé, lo tomo como lindo desafío. El día que me retire voy a decir: jugué Juegos Olímpicos, Mundiales y esta Copa también, y deseo ganarla”, expresó.
Sobre el golpe y el corte que sufrió Orbelín Pineda en la victoria de Monterrey sobre Atlas en la Liga MX, Almeyda afirmó que el jugador puede estar en la cancha.
“Sufrió un golpe y un corte, podría jugar tranquilamente, vamos a ver el entrenamiento, saber cómo está, cómo se siente, y de ahí tratar de programar el equipo que va enfrentar mañana a Orlando, un partido difícil”, dijo.
¿DÓNDE VER EL MONTERREY VS ORLANDO DE LA LEAGUES CUP 2026?
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Hora: 5:30 de la tarde.