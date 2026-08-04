Milán despide a su eterno capitán; Franco Baresi recibe el último adiós

Franco Baresi recibió este martes el último adiós de miles de aficionados, excompañeros y personalidades del futbol italiano, quienes se reunieron en la Basílica de San Ambrosio para despedir a uno de los más grandes defensores en la historia del deporte.

El histórico capitán del AC Milan, fallecido el pasado viernes a los 66 años, fue homenajeado en una ceremonia marcada por la emoción y el reconocimiento a una trayectoria que convirtió al número 6 en un símbolo del conjunto rossonero y del futbol mundial.

Milán se vistió de rojinegro

Desde horas antes del inicio del funeral, cientos de seguidores comenzaron a congregarse en los alrededores de la basílica con camisetas, bufandas y banderas del AC Milan. Muchos portaban el tradicional dorsal 6 de Baresi, mientras otros sostenían pancartas con el mensaje "Ciao Capitano", una despedida para quien defendió durante toda su carrera los colores del club.

Al homenaje acudieron leyendas del futbol italiano como Paolo Maldini, Roberto Baggio y Alessandro Costacurta, además de directivos y representantes del conjunto rossonero, quienes acompañaron a la familia del exdefensor en uno de los momentos más emotivos que ha vivido la institución en los últimos años.

Paolo Maldini, compañero y heredero del legado de Franco Baresi en el AC Milan, asistió al funeral del histórico capitán para darle el último adiós en Milán. REUTERS

También estuvieron presentes autoridades italianas. El ministro de Deportes, Andrea Abodi, destacó el legado que dejó Baresi, al señalar que fue una figura querida no sólo dentro del AC Milan, sino en todo el futbol por su liderazgo, profesionalismo y sentido de pertenencia.

Un legado que marcó una época

La figura de Franco Baresi trascendió generaciones y ayudó a construir una de las etapas más exitosas en la historia del AC Milan. Durante las décadas de los ochenta y noventa encabezó una defensa que se convirtió en referencia del futbol europeo por su orden, liderazgo y capacidad para anticipar las jugadas.

Con el conjunto rossonero conquistó seis títulos de la Serie A y tres Copas de Europa, además de convertirse en el capitán de un equipo que dominó el continente bajo las órdenes de Arrigo Sacchi y posteriormente Fabio Capello.

Su legado también quedó plasmado con la selección de Italia, con la que fue campeón del mundo en España 1982 y años más tarde disputó la final del Mundial de Estados Unidos 1994, consolidándose como uno de los zagueros más respetados de su generación.

El exportero brasileño Dida, figura del AC Milan, estuvo presente en Milán para despedir a Franco Baresi, uno de los máximos símbolos en la historia del club rossonero. REUTERS

El futbol le rindió homenaje

La despedida de Baresi trascendió las fronteras italianas. Instituciones de distintas partes del mundo enviaron mensajes de condolencias y arreglos florales para honrar la memoria del histórico defensor. Entre ellas destacaron el Real Madrid y la FIFA, que se sumaron a las muestras de respeto hacia una de las máximas leyendas del balompié.

El AC Milan no dio a conocer la causa oficial del fallecimiento. Sin embargo, el exfutbolista se había sometido en agosto de 2025 a una intervención quirúrgica para la extirpación de un nódulo pulmonar.

Roberto Baggio acudió al funeral de Franco Baresi para rendir homenaje a una de las grandes leyendas del futbol italiano y del AC Milan. REUTERS

Con su partida se cierra el capítulo de uno de los futbolistas más representativos de la historia del club italiano, aunque su legado permanecerá vivo entre generaciones de aficionados que encontraron en Franco Baresi el ejemplo de un capitán leal, competitivo y comprometido con una sola camiseta.