¡PUNTERÍA DE ORO! David Valdez lidera cosecha de cuatro medallas para México

México volvió a demostrar su fortaleza en el tiro deportivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde tuvo una jornada de grandes resultados en la modalidad de pistola de aire a 10 metros, al conquistar cuatro medallas entre las pruebas individuales y por equipos.

La gran figura fue David Valdez Mouet, quien se proclamó campeón centroamericano al conquistar la medalla de oro en la prueba individual varonil. El mexicano dominó la final con una puntuación de 234.2, suficiente para superar al venezolano Diego Medina, que finalizó con 232.2, mientras que el colombiano Sebastián Sánchez se quedó con el bronce al registrar 212.1.

Valdez Mouet también integró el equipo mexicano que conquistó la medalla de plata por equipos varonil, junto a Carlos González Garza y Daniel Urquiza Salas. El representativo nacional totalizó mil 682 puntos, apenas uno menos que Venezuela, que se quedó con el oro con mil 683, en una de las definiciones más cerradas de la jornada.

Las mujeres completan la cosecha

La delegación nacional también brilló en la rama femenil. México conquistó la medalla de oro por equipos gracias a la actuación de Mía Rosales Blanco, Alejandra Zavala Vázquez y Andrea Ibarra Miranda, quienes finalizaron en el primer lugar con mil 688 puntos, por delante de Puerto Rico (mil 679) y Cuba (mil 643).

En la competencia individual, Andrea Ibarra Miranda volvió a subir al podio al quedarse con la medalla de plata, mientras que Mía Rosales Blanco obtuvo la medalla de bronce, redondeando una actuación sobresaliente para el conjunto mexicano en la modalidad de pistola de aire a 10 metros.

Con estos resultados, México sumó cuatro medallas en esta especialidad: oro individual varonil, plata por equipos varonil, oro por equipos femenil, además de la plata y el bronce en la prueba individual femenil, confirmando el gran momento que vive el tiro deportivo nacional en Santo Domingo 2026