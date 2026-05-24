Pumas vs Cruz Azul: ¿Keylor Navas, fuera de la Final? El Tico está lesionado

Todo está preparado para la Final de Vuelta del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, donde el Estadio Olímpico Universitario vive un ambiente de fiesta y tensión máxima.

Desde temprano, las inmediaciones de Ciudad Universitaria (CU) ya muestran el fervor de la afición. Grupos de seguidores con playeras amarillas y azules comienzan a llegar, la expectativa es enorme y el estadio promete un lleno total.

Keylor Navas se encargó de defender la portería de Pumas. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Sin embargo, parece que las cosas comienzan a complicarse para los Universitarios, ya que ha surgido rumores sobre que Keylor Navas no pueda estar en este partido por el título debido a que presentó una lesión.

¿Keylor Navas no jugará la Final por lesión?

Ignacio Hierro, exdirector deportivo de selecciones de Costa Rica, destapó la situación física del portero de Pumas, Keylor Navas.

Según sus declaraciones en Fox Sports, Navas arrastra un problema que genera incertidumbre sobre su estado para la Gran Final.

Tiene una molestia en el tobillo que lo limita… Tiene digamos, una molestia crónica”, señaló Hierro.

El exdirectivo explicó que esta lesión no es nueva y ha afectado el entrenamiento normal del guardameta, aunque no ha impedido su presencia en la mayoría de los partidos.

De acuerdo con las propias palabras de Hierro, se espera que la operación de Keylor Navas por esta lesión se realice una vez concluido el torneo, aprovechando el periodo sin competencia, por lo que su presencia en la Final ante Cruz Azul esta asegurada.

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Keylor Navas, el héroe que llevó a Pumas a la Final

Keylor Navas ha sido, sin duda, el jugador más influyente de Pumas en este Clausura 2026. Sus atajadas espectaculares y su liderazgo desde el arco han sido fundamentales para que el equipo llegará a la instancia decisiva.

En la Final de Ida ante Cruz Azul, el portero tico volvió a lucirse con intervenciones clave que mantuvieron el empate.

A lo largo del torneo, Navas demostró por qué es considerado uno de los mejores de la Liga MX. Solo se perdió un partido por acumulación de tarjetas, manteniendo un alto nivel de consistencia.