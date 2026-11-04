Pumas vs América: ¿Quién llega con mejor cantera al clásico Capitalino? 

En los duelos Pumas vs América primero se expone el orgullo. La derrota en un clásico capitalino carcome tanto a la afición como a los jugadores. Por eso, este peculiar odio se inculca desde las categorías inferiores. Está prohibido perder.

El Apertura 2026 está por celebrar una nueva edición del clásico capitalino. Las realidades de ambas instituciones son diferentes, con un estado de gracia para el americanismo, aunque no olvida que los auriazules los eliminaron en las semifinales pasadas.

¿Destacarán ahora las fuerzas básicas en una digna contienda? ¿Pesará la Cantera sobre el Nido?

Pumas, que alguna vez presumió de ser el mejor formador y la base de la Selección Mexicana, cuenta con una plantilla de canteranos que siguen lejos de los ideales de aquellos que sí marcaron época.

Sin embargo, la dirección de Fuerzas Básicas de Universidad Nacional vive una nueva era con la gestión de Juan Carlos Ortega Orozco, quien tomó el cargo en septiembre pasado; en su trayectoria lo respaldan los proyectos con las Selecciones Nacionales menores, Tigres y Chivas.

¿Quiénes son los canteranos de los Pumas?

Pablo Lara (portero). Suplente ante la jerarquía de Keylor Navas.

Pablo Bennevendo (lateral). 11 juegos, 9 de titular.

Rodrigo López (lateral). 15 juegos, todos de titular.

Jesús Rivas (lateral). 1 juego, no ha sido titular.

Ángel Azuaje (defensa). 4 juegos, 2 de titular y un gol.

Santiago Trigos (contención) 4 juegos, 1 titular.

Pablo Monroy (lateral). Sin minutos.

Ángel Rico (mediocampista). Sin minutos

Santiago López (delantero). 4 juegos, ninguno de titular.

*Kléber Carranza (mediocampista). Pertenece a la Sub21, pero ya debutó en Primera División bajo el mando de Esteban Solari (27 de septiembre de 2026).

*Jorge Ruvalcaba (mediocampista). Vendido en febrero de este año a los New York Red Bulls de la MLS.

¿Quiénes son los surgidos de América?

Tras la salida de André Jardine de la dirección técnica, el América y los prospectos han tenido protagonismo con la llegada de Guillermo Almada. En las giras amistosas por Estados Unidos, el estratega charrúa ha dado actividad a numerosos juveniles con el primer equipo.

Cabe recordar que el actual proyecto de fuerzas básicas es responsabilidad del español Raúl Herrera desde septiembre del 2020 tras su gestión en categorías menores del Villarreal. Junto al director deportivo Antonio Ibrahim, la estructura de juveniles ha recobrado credibilidad.

Fernando Tapia (portero). 2 partidos; suplente de Luis Ángel Malagón y Rodolfo Cota.

Emilio Lara (lateral). Regresó de su préstamo con el Necaxa. 5 juegos, 4 de titular.

Franco Rossano (lateral). 5 juegos, 4 de titular.

Ramón Juárez (defensa). 8 juegos, 7 de titular.

Miguel Vásquez (defensa). 7 juegos, 7 de titular.

Dagoberto Espinoza (lateral). 13 juegos, 12 de titular.

*Ícaro (contención con carnet único), Diego Arriaga, Derek Jiménez (mediocampista) y Alejandro Cárdenas (delantero), jugadores de la Sub-21 ya recibieron minutos con el primer equipo, bajo el mando de Guillermo Almada.

*En este año, Diego Reyes se fue a préstamo con la Sub-20 del Flamengo de Brasil y Patricio Salas al Famalicao de Portugal, mientras que Esteban Lozano fue vendido al Santos Laguna.