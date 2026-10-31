Pumas ganó como visitante contra Puebla y se metió de lleno en la lucha por entrar a la Liguilla del Apertura 2026. Con dos partidos por jugar, los dirigidos por Esteban Solari no dependen de ellos mismos para estar en lugares de Fase Final. Sin embargo, una serie de resultados en el resto de esta Jornada 15 podrían hacer que Universidad Nacional se acerque más a estos puestos.

Pumas no depende de sí mismo para llegar a Liguilla

Tras ganar su partido de la Jornada 15, Pumas llegó a 20 puntos de 45 posibles, colocándose en la novena posición de la Tabla General. Aunque están empatados con Rayados en cuanto a unidades, la diferencia de goles hace que los regios tengan la ventaja. Sin embargo, este rival no es en el que Universidad Nacional se enfocará, pues tienen dos partidos más que ellos.

Lo primero que Pumas tiene que hacer es ganar sus dos partidos restantes. Luego de vencer a Puebla, la escuadra universitaria tiene que vencer forzosamente a América y Rayados para llegar a 26 puntos, el promedio mínimo que se tiene en los últimos cinco años en Liga MX para quedar dentro de los primeros ocho lugares. En caso de ser así, también esperarían una combinación de resultados de otros equipos.

Esteban Solari, DT de Pumas MEXSPORT

¿Qué necesita Pumas para calificar a la Liguilla del Apertura 2026?

Para el resto de esta Jornada 15, Universidad Nacional necesita que Santos pierda ante Necaxa. Los Laguneros tienen 19 unidades, por lo que un empate haría que empaten en puntos a Pumas y por diferencia de goles los superen. Por lo tanto, los Rayos tendrían que vencer a los de la Comarca para favorecer a los Felinos.

Otro duelo clave de esta semana es el de Rayados contra Xolos, pues son séptimo y octavo respectivamente. Lo mejor para Pumas sería una victoria de Monterrey, pues eso dejaría a Tijuana con 21 unidades, apenas una más que ellos. Además, con el duelo pendiente que los regios tienen, ellos podrían alejarse más. Por lo tanto, les conviene que los fronterizos caigan esta semana.

Justo ese duelo pendiente que Monterrey tiene es contra Querétaro, otro rival de Pumas en busca de entrar a Liguilla. Para este duelo, Universidad Nacional también necesita ayuda de los regios para vencer a Gallos y así se queden con 20 puntos, mismos que la UNAM, pero una peor diferencia de goles. Con este panorama esta semana, para el resto de temporada regular su pelea sería mano a mano con Xolos.

Pumas busca su boleto a Liguilla MEXSPORT

Si se dan los resultados mencionados, para el último par de encuentros su rival directo sería Tijuana. Y aunque los fronterizos tendrían ventaja, Pumas tendría que sumar dos unidades más que Xolos para superarlos y entrar a Liguilla.