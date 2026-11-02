Julián Quiñones a 3 goles del récord de Hugo Sánchez 

El delantero mexicano del Al-Qadsiah, Julián Quiñones, firmó un doblete (y una asistencia) en la goleada 5-0 de su equipo sobre el Al-Gharafa por la Jornada 4 de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

Con esas dos dianas, ‘La Pantera’ alcanzó los 40 goles en el año calendario 2026 (contando club y Selección Mexicana) y se colocó a las puertas de una marca histórica.

Julián Quiñones impulsó la goleada de su equipo en la Champions asiática. X: @Alqadsiah

Julián Quiñones va por el récord goleador de Hugo Sánchez

Con el doblete de este lunes, Julián Quiñones llegó a las 40 anotaciones en lo que va del año 2026.

Esa cifra lo convierte en el mexicano con más goles en un año calendario en el siglo XXI, al superar el registro de 39 tantos que había establecido Santiago Gimenez en 2023 con el Feyenoord y la Selección Mexicana.

El delantero del Al-Qadsiah combina los goles de la Saudi Pro League, la Champions asiática y sus apariciones con el Tricolor (incluidos los cuatro del Mundial 2026).

El siguiente objetivo es aún más ambicioso. Quiñones está a solo tres goles de igualar el récord absoluto de un mexicano en un año natural: los 43 tantos que marcó Hugo Sánchez en 1989 con la camiseta del Real Madrid.

Aquella cifra del “Pentapichichi” sigue siendo la referencia máxima del futbol mexicano y se construyó principalmente en LaLiga, con aportaciones también en Copa del Rey y Copa de Europa.

La racha actual de Quiñones refuerza las posibilidades. Lleva cuatro partidos consecutivos marcando y acumula 10 goles en la temporada 2026-2027 con el Al-Qadsiah (seis en liga y cuatro en la Champions asiática).

¿Cuántos partidos le restan a Julián para romper el récord de Hugo?

A Quiñones le quedan entre 11 y 12 partidos oficiales antes de que finalice 2026, dependiendo de la progresión de su equipo en copas y de una eventual convocatoria con la Selección Mexicana.

Además, existe la posibilidad de sumar dos encuentros más con el Tricolor en la Fecha FIFA de noviembre, por los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica (ida el 14 y vuelta el 17 de noviembre).

Con tres goles de margen y un calendario denso por delante, el delantero tiene una ventana real para igualar o superar los 43 goles de Hugo Sánchez y escribir su nombre en la historia del futbol mexicano.