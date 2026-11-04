Frentes Políticos / 4 de noviembre de 2026

1. Del dicho al hecho. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un programa de 12 acciones en 120 días para fortalecer al ISSSTE, dirigido por Martí Batres. La estrategia contempla la contratación de mil 710 médicos especialistas, 502 enfermeras y 250 médicos generales. También la conclusión de la rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos y la adquisición de 75 equipos electromecánicos. Este programa próximamente se aplicará en el IMSS Bienestar. “Vamos avanzando. Es muy importante que la gente sepa que están en mejores condiciones todos los hospitales”, aclaró Sheinbaum. Nada se queda en promesa.

2. Presentes. En España se reúnen 22 jefes de Estado o sus representantes en la XXX Cumbre Iberoamericana. El canciller Roberto Velasco acude en nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum. La SRE reconoció a la Cumbre como un espacio para promover el diálogo, la cooperación y un debate abierto. El canciller Velasco buscará impulsar los temas de cooperación de interés prioritario, como medio ambiente y cambio climático, movilidad humana, la reducción del riesgo de desastres, la educación, la igualdad de género, y ciencia y tecnología. Valiosa oportunidad que Velasco no debe desaprovechar.

3. Abusos. El gobierno de Rocío Nahle volvió a reprobar en la fiscalización de los recursos destinados a la atención médica de la población. La Auditoría Superior de la Federación, a cargo de Aureliano Hernández, emitió un dictamen negativo contra Veracruz tras detectar un presunto daño patrimonial que asciende a 87 millones 419 mil 439 pesos, de los cuales la mayoría corresponden al uso irregular del presupuesto para el pago de nóminas fuera de norma. Se radicaron nueve expedientes de investigación para determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados. Dista mucho de ser un error humano. No tienen llenadera...

4. Hasta el fondo. Claudia Sheinbaum señaló que, si se detectan posibles delitos en el INE, el caso deberá llegar a la FGR; si son faltas administrativas, a la instancia correspondiente. Ante las denuncias en el INE sobre contratos por más de mil 800 mdp relacionados con la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y un nuevo video que la involucra en la repartición de supuestas ganancias millonarias por contratos del INE, Sheinbaum aseguró que le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación auditar al INE. Y si la historia llega hasta el exconsejero Lorenzo Córdova, que así sea. Pero que acabe ya el desfalco.

5. Tareas. 76 organizaciones de la sociedad civil, especialistas y académicos expresaron a la presidenta Claudia Sheinbaum su “profunda preocupación” por la eliminación de 86% de la zona de prohibición para el uso de redes de enmalle en el hábitat de la vaquita marina. Le pidieron tomar acciones inmediatas para restablecer la prohibición total de estas redes en todo su hábitat histórico, incluyendo la Zona de Tolerancia Cero y las áreas adyacentes. Consideran imperativo eliminar anuncios en redes sociales sobre productos de totoaba. Que la protección no quede sólo en papel.