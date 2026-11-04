Ni tabúes, ni impuestos: la deuda con la menstruación

Una de las tantas batallas que las mujeres han ganado recientemente es el derecho a tener una menstruación digna.

Este logro garantiza el acceso a productos de higiene femenina indispensables a un costo accesible e, incluso, de manera gratuita en sectores vulnerables. Sin embargo, integrantes del colectivo Menstruación Digna México advierten que todavía falta mucho para alcanzar una salud integral a lo largo de todo el ciclo menstrual en el país y romper los tabúes que aún existen en torno a este tema.

Falta más educación, señalan las activistas, quienes también apuntan a las autoridades hacendarias, que en su mayoría son hombres y que, aseguran, no entienden que hay otros productos, como los protectores diarios, que se utilizan durante distintas etapas del ciclo menstrual y que han quedado fuera del beneficio de la tasa cero en IVA. Esto, pese a que pueden utilizarse en diferentes etapas, incluso durante la perimenopausia, cuando pueden presentarse sangrados inesperados. Argumentos que no han sido válidos para la Secretaría de Hacienda, que sigue aplicando el IVA a estos productos.

Desde 2022, México aplica una tasa del 0% de IVA a toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. A este avance se suma la ampliación contemplada para 2027, que incluye discos, toallas y calzones menstruales desechables y reutilizables. Hace también cuatro años, los diputados votaron a favor de reformar el artículo 114 de la Ley General de Educación en materia de salud y gestión menstrual. La iniciativa establece que corresponde de manera exclusiva a las autoridades educativas de los estados promover este tema, en coordinación con la Secretaría de Salud, y facilitar en los centros educativos públicos el acceso gratuito a este tipo de productos.

Después de más de 40 iniciativas presentadas en el Congreso y avances en materia fiscal, las activistas advierten que el reto es pasar del reconocimiento de la problemática a una política pública capaz de abordar la salud menstrual de manera integral. Señalan que no contar con una higiene menstrual digna tiene impactos en las condiciones económicas y sociales de las niñas, mujeres y otras personas. Las afectaciones son evidentes en mujeres que viven en situación de pobreza o que habitan en zonas marginadas, pues gastan 2.5 veces más en productos de gestión menstrual. Esto, sin considerar los medicamentos. Por ello, la eliminación de impuestos a los productos de higiene menstrual representa un gran paso.

Las activistas de este colectivo, que integra a más de 30 organizaciones civiles enfocadas en luchar por los derechos de las mujeres, mencionan que México podría convertirse en el cuarto país del mundo en establecer una tasa permanente del 0% de IVA para todos los productos de gestión menstrual, después de Canadá, Moldavia y Reino Unido. De lograrlo, se podrían acortar las brechas de desigualdad y de acceso que aún existen en torno al ciclo menstrual. La realidad es que, para algunas mujeres, adquirir estos productos puede representar una decisión que compite con necesidades básicas, como la alimentación. En México se requiere un cambio cultural que sólo se puede lograr a través de la educación y del conocimiento de que la menstruación es un proceso fisiológico por el que pasa al menos la mitad de la población mundial. Ya es tiempo de vencer las barreras en torno a este derecho.

ABATELENGUAS

Desde ayer, en las aulas de las escuelas primarias y secundarias del país se restringirá el uso de celulares a los estudiantes durante las clases y los recreos. Con esta medida, México se suma a países como Francia, Brasil, Nueva Zelanda y China. Ojalá que esta medida no sólo quede en apagar los celulares, sino que se encienda la imaginación de los estudiantes para crear proyectos que los ayuden en su formación estudiantil.

BAJO EL MICROSCOPIO

Uno de los temas que la administración pasada dejó pendiente fue la basificación del personal de salud, que se estima que rebasa los 30 mil trabajadores. Tan sólo el IMSS tiene 10 mil 939 personas en los hospitales, pero llevan años trabajando sin tener una plaza laboral ni prestaciones. Ayer, el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció que se les dará una base laboral. Bien por ello, pero faltan las demás instituciones del sector salud.