Márquez cuestiona a Mbilli ante Canelo: “Tenía que seguir un guion”

Juan Manuel Márquez cuestionó la actuación de Christian Mbilli en su derrota ante Saúl Álvarez, el sábado en Riad, y aseguró que el francocanadiense se alejó del estilo agresivo que había mostrado en otros combates. El excampeón mexicano incluso expresó que parecía haber seguido “un guion”, al lanzar golpes sin ejercer presión sobre Canelo.

Durante su participación en el podcast Desde el Ring, Márquez señaló que esperaba a un rival capaz de atacar de manera constante y obligar a Álvarez a trabajar bajo presión. Sin embargo, consideró que Mbilli facilitó los contragolpes del mexicano y permitió que controlara el enfrentamiento.

Yo noto que tenía que seguir un script, que tenía que seguir un guion, en este caso Mbilli, de nada más tirar golpes a velocidad, no hacer presión”, afirmó Márquez, al explicar su lectura del combate.

El exmonarca sostuvo que la principal diferencia estuvo en los desplazamientos de Mbilli, quien retrocedió en distintos momentos en lugar de mantenerse encima de su adversario, como lo había observado anteriormente.

“Yo había visto pelear a Mbilli, un peleador que no te quita la presión de encima, que está todo el tiempo adentro, y ahora lo vi caminando hacia atrás”, agregó.

Mbilli dejó espacio para el contragolpe

Para Márquez, la estrategia del francocanadiense permitió que Canelo encontrara espacios para responder y conectara los golpes de mayor daño. Su crítica se concentró en la falta de continuidad ofensiva del entonces campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Cuando tienes ese tipo de pelea es lo que debes de hacer: presionar y tirar golpes, presionar y tirar golpes”, explicó Márquez.

El mexicano calificó a Mbilli como “un peleador limitado” y consideró que sus carencias quedaron expuestas frente a un contragolpeador como Álvarez. Aunque cuestionó el desempeño del francocanadiense, reconoció la superioridad de Canelo, quien recuperó la corona del organismo.

“Si a Canelo le das la posibilidad de que te ataque, te va a tundir, y eso fue lo que pasó”, añadió.

Las observaciones de Márquez también alcanzaron a Álvarez: consideró que tuvo oportunidades para buscar el nocaut y criticó que no mostrara mayor determinación para terminar la pelea antes del límite.