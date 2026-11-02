Anthony Gordon recuerda el México vs. Inglaterra y su peculiar encuentro con Javier Aguirre

Anthony Gordon no olvida su enfrentamiento ante México en el Mundial 2026. El extremo inglés reconoció que el duelo de Octavos de Final, disputado en el Estadio Azteca, ha sido el partido más especial de toda su carrera, debido al ambiente, la presión y las emociones que se vivieron durante el encuentro.

En la rueda de prensa previa al Barcelona vs. Aston Villa de la Champions League, Gordon recordó aquella eliminatoria mundialista y explicó por qué permanece tan presente en su memoria.

Sigue siendo el mejor partido que he jugado en mi vida: el contexto, la presión, la excitación, la altitud, el ruido que se escuchaba... Me lo llevo para siempre", confesó el futbolista británico.

El atacante también destacó las circunstancias en las que Inglaterra consiguió la victoria, particularmente después de quedarse con un hombre menos, situación que elevó todavía más la tensión del encuentro.

También por el modo en el que ganamos jugando con un hombre menos. Cuando estábamos con 10 forcé el penalti, había muchísimas emociones en aquel partido. Espero poder vivir cosas similares con el Barcelona", agregó.

Anthony Gordon recuerda su cruce con Javier Aguirre

Otro de los momentos que Gordon recordó fue su peculiar interacción con Javier Aguirre, quien dirigía a la Selección Mexicana durante aquel partido y protagonizó un intercambio con el futbolista inglés que rápidamente llamó la atención.

El ahora entrenador mexicano manifestó que le gustaría conseguir la firma de Gordon en una fotografía que ambos protagonizaron durante el encuentro.

Lejos de tomarlo como un momento incómodo, el extremo recordó la situación con humor y aseguró que está dispuesto a cumplir la petición del técnico.

Lo de Aguirre fue una gran interacción, muy divertido. Lo mejor es que, con la presión y la tensión que se sentía, lo hizo como si estuviéramos jugando en el parque. Claro que le firmaré lo que él quiera", comentó.

Anthony Gordon habla de su adaptación al Barcelona

Durante la conferencia, Gordon también habló sobre sus primeros meses en el Barcelona y reconoció que el cambio de país representa un proceso de adaptación importante, pues anteriormente nunca había vivido fuera de Inglaterra.

Todavía me estoy acostumbrando a la cultura, al equipo, a los jugadores, saber qué tipo de pase me van a hacer para correr de una forma u otra, es pronto, llevo tres meses y mejoraré", explicó.

Así, mientras busca consolidarse en su nueva etapa futbolística, Anthony Gordon mantiene muy presente el recuerdo de aquel México vs. Inglaterra, un partido que, por sus emociones y circunstancias, ya ocupa un lugar especial en su carrera.