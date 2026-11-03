Checa lo que le pidió Aleco Irarragorri a Emilio Escalante para el Atlante-Santos

Todo comenzó con un coloquial saludo, sin formalismos ni posturas institucionales, al más puro estilo de dos usuarios de redes sociales que se contactan para intercambiar un beneficio. El resultado fue un acuerdo entre los Presidentes de Atlante y Santos, que beneficiará a quienes decidan asistir al juego de la Jornada 16 entre Potros y Guerreros.

Aleco Irarragorri, mandamás de Santos, preguntó en su cuenta de X al Presidente del Atlante, Emilio Escalante cómo podría la afición lagunera asistir al juego. La respuesta de Emilio Escalante fue casi irrisoria. Adquiriendo sus boletos a través de la plataforma de compra de boletos, respondió el directivo azulgrana.

La negociación continuó hasta el momento en que Aleco accedió a ofrecer un descuento del 10 por ciento para quienes adquieran boletos. Emilio Escalante, le agregó un 8 por ciento usando el código de regalo atlantista, en la misma plataforma.

“Buen Deal, de parte de la afición lagunera, te lo agradezco”, respondió Aleco.

“Apostemos igual, lo que estamos regalando a los aficionados de descuento, lo donamos a una fundación, el que pierda”, contra propuso el directivo lagunero.

Como resultado del intercambio de mensajes, la afición podrá asistir al juego entre Atlante y Santos con un descuento extra y con la certeza de haber participado en una acción altruista.

Atlante y Santos, con escenarios opuestos a la penúltima fecha

Más allá de las buenas intenciones entre Atlante y Santos para el juego de la fecha 16 del Torneo de Apertura 2026, ambas instituciones llegan con objetivos totalmente opuestos.

Atlante, en su primer torneo en la Liga Mx tras su regreso al máximo circuito, llega a este duelo ya sin posibilidades de clasificar a la Liguilla. Lo que acumule en sus últimos dos duelos del torneo servirán meramente para el orgullo y para entregar mejor armas de negociación al equipo comercial en su intención de conseguir nuevos patrocinios.

El escenario de Santos es completamente diferente. Aunque los laguneros comenzaron con siete juegos en fila sin victoria, lo que provocó hostiles cuestionamientos a la gestión de Aleco como Presidente de la institución, el equipo logró revertir drásticamente la situación.

Santos logró conseguir en el cierre del torneo, siete victorias en 8 juegos, lo que lo tiene dentro de zona de clasificación, en el octavo puesto con 22 puntos y sobre todo, con el destino en sus manos.