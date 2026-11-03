Armando León, el posible as bajo la manga de Rafa Márquez

Rafael Márquez podría encontrar en Croacia una alternativa para el ataque de México. Armando León, delantero del Osijek, apareció entre los jugadores considerados para la serie ante Jamaica en los cuartos de final de la Nations League, con un registro de seis goles en 11 partidos como titular.

El atacante de 26 años, originario de Ensenada, Baja California, podría convertirse en una de las novedades de la convocatoria del entrenador nacional. Su nombre tomó fuerza después de que trascendió que la dirección de Selecciones Nacionales lo reservó para los próximos compromisos del Tri.

La reserva de León no garantiza su convocatoria, pero lo coloca entre las opciones del cuerpo técnico para encarar la eliminatoria. La decisión dependerá de la lista definitiva de Márquez, quien afrontará su primera serie oficial al frente de México después de los amistosos con los que comenzó su gestión.

De Andorra a la órbita del Tri

El posible llamado pondría bajo los reflectores a un delantero que construyó su oportunidad lejos de la Liga MX. León se formó en las fuerzas básicas del Pachuca y después pasó al León, equipo con el que debutó en el máximo circuito durante el Clausura 2020.

Su trayectoria tomó otro rumbo en 2024, cuando llegó al FC Ranger’s de Andorra. En ese club consiguió 43 goles en 56 partidos, una producción que dio impulso a su carrera en el futbol europeo.

Después de una etapa con el FC Santa Coloma, el mexicano llegó al Osijek en el verano de 2026. El cambio de liga le presentó un nuevo escenario para demostrar su capacidad frente al arco y lo acercó a la posibilidad de competir por un lugar en el combinado nacional.

Entre sus actuaciones destacó un doblete ante el Dinamo Zagreb, una muestra de la aportación ofensiva con la que busca abrirse espacio en los planes de Márquez. Su producción representa el principal argumento para aspirar a una oportunidad con México.

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica el sábado 14 de noviembre en Kingston y cerrará la eliminatoria el martes 17 en Monterrey. El ganador de la serie avanzará al Final Four de la Nations League.

Para esos encuentros, Márquez podría recurrir a León como una nueva opción ofensiva. El delantero todavía espera la confirmación de su llamado, pero sus goles en Croacia ya lo colocaron en la conversación rumbo al primer examen oficial del nuevo proyecto nacional.