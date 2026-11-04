Aplazan partidos del Tenerife y Andorra por la muerte de Jesús de Miguel

Los partidos del Tenerife y el Andorra, que estaban programados para este fin de semana de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, fueron aplazados tras la muerte de Jesús de Miguel Alameda.

“Tras la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion que iba a enfrentar al Granada CF frente al cuadro tinerfeño este sábado 7 de noviembre, en el Nuevo Los Cármenes, queda aplazado”, indicó el Tenerife.

La nueva fecha del encuentro queda pendiente de confirmación próximamente.

El Granada extendió su pésame a los seres queridos de Jesús de Miguel, así como a toda la familia del Tenerife, mandando toda la fuerza y ánimos en estos duros momentos.

Por su parte, el Andorra – Mallorca que estaba programado para este domingo, también fue aplazado en señal de respeto.

El Andorra indicó que debe primar el acompañamiento a los afectados por el tráfico suceso ocurrido durante el partido disputado el pasado martes. Asimismo, explicó que lo sucedido ha tenido gran impacto emocional en sus futbolistas, cuerpo técnico y empleados.

Por su parte, el Mallorca confirmado la decisión a la espera de acordar una nueva fecha para la disputa del enfrentamiento y reiteró sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos del jugador, de 30 años, así como a toda la estructura del conjunto tinerfeño.