Almada se queja de polémicas arbitrales contra el América

Guillermo Almada, técnico del América, fue sincero al señalar que rescatar el empate 2-2 con el Toluca dejó un mal sabor por supuestas polémicas.

“Amargo, queríamos ganar, pero más allá de ganar, el equipo hizo un buen partido, tuvimos control, situaciones de gol, los goles de Toluca fueron polémicos en nuestra contra; conforme con la actuación, no contento con el resultado".

Pero Almada procuró no quitarle mérito a la actuación del Toluca, que en dos ocasiones se fue arriba en el marcador, con tantos de Federico Viñas y Alexis Vega.

“Nosotros el planteamiento es el mismo en casa que fuera, hemos hecho buenos partidos, Henry hizo dos goles, Borja también, bueno, nos golpeó algunas situaciones, con esas dos polémicas, y bueno, la entrega y el futbol me dejan satisfecho. No es fácil con Toluca que tiene buenos jugadores".

Sobre la labor del arbitraje que encabezó Luis Enrique Santander, el entrenador uruguayo clamó en su juicio por justicia.

"No queremos que nos beneficien, queremos que sea justo, fue clarito, todos nos dimos cuenta, no que benefició, dejaron pasar situaciones, otras que se castigaron de distinta manera, pero bueno, nosotros tenemos que enfocarnos en mejorar el funcionamiento".

Para el América sigue la visita a los Pumas, clásico que pone presión tras no ganar los anteriores contra el Cruz Azul y las Chivas.

“Claro que los clásicos importan en esta institución, pero salir campeón, es lo que pesa, lo que pesan son títulos".

¿Qué pasó con Brian Rodríguez?

Un tanto volátil, Almada explicó el descarte de último momento de Brian Rodríguez.

"Estaba en el calentamiento y se sintió. Si no jugó, es por algo, una molestia, es la realidad. Lo mismo que Zendejas (baja desde el juego anterior contra Xolos).

Además del Rayito, el América no contó con el lateral Dagoberto Espinoza ni con el volante Alejandro Zendejas.