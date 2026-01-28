En Pumas ven con buenos ojos la llegada de Uriel Antuna

El posible arribo de Uriel Antuna a Pumas no ha pasado desapercibido en el vestidor universitario. Integrantes del conjunto auriazul reconocen que la llegada del atacante mexicano podría ser un refuerzo clave para el equipo de cara a la recta final del semestre.

El delantero paraguayo Robert Morales destacó la calidad y experiencia del nacido en Gómez Palacio, Durango, asegurando que su incorporación fortalecería el ataque del conjunto del Pedregal.

Todos sabemos el nivel que tiene Antuna. Si llega al club sería fantástico tenerlo en el equipo. Ojalá se pueda dar, pero ahora estamos enfocados en lo nuestro porque el viernes tenemos un partido muy importante en casa”, declaró Morales.

En la misma línea, el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla señaló que Antuna sería un elemento que aportaría desequilibrio y variantes ofensivas a la plantilla dirigida por el cuerpo técnico universitario.

Conocemos la calidad del jugador. Esperemos que se concrete y que venga a aportar al equipo. Eso siempre será bien recibido en el grupo”, expresó Carrasquilla.

Pumas entrena de cara al duelo contra Santos en la Jornada 4 del Clausura 2026 Edgar Berrios

La llegada de Uriel Antuna se daría en un contexto de reestructuración para Pumas, tras la salida de Jorge Ruvalcaba a la MLS, movimiento que abriría espacio en el plantel para cerrar filas rumbo a un semestre exigente.

El conjunto universitario se prepara para competir tanto en la Liga MX como en la Liga de Campeones de la Concacaf, torneos en los que buscará protagonismo y mejores resultados, apoyado en refuerzos que eleven el nivel competitivo del equipo.