José Mourinho le pone el pie al Real Madrid y lo manda al repechaje de la Champions

José Mourinho mandó al portero Anatolii Trubin al área del Real Madrid. El Benfica requería de una anotación para colarse en el último sitio del repechaje de la Champions. Centro, cabezazo del meta ucraniano de casi dos metros y gol. Esa acción, adicionalmente, sacó al equipo merengue de los ocho primeros clasificados que esperan rival tras la repesca del torneo.

Mbappé, en dos ocasiones, puso al Madrid en el partido. Bajo ninguna circunstancia el Benfica bajó los brazos. El noruego Schjelderup también se lució con un doblete, y una descolgada de Pavlidis tenían al Madrid contra las cuerdas, pero también estaban eliminados del torneo.

Fueron minutos angustiantes para el cuadro portugués. El Madrid, con múltiples armas, tuvo ocasiones para empatarlo. La ansiedad hizo presa de Asencio y Riodrygo, que recibieron la tarjeta roja.

Si había algún encuentro que José Mourinho se moría por ganar, ése era contra el Real Madrid. El polémico técnico lusitano dejó tres títulos y una nubecilla tóxica entre la afición merengue, pero siempre es recordada su figura polémica al frente del Madrid, con alguna temporada de 100 puntos y, sobre todo, por ese tete a tete con el Barcelona de Pep Guardiola.

Kylian Mbappe lamenta la derrota en Portugal. Reuters

Ahora, al frente del Benfica, Mourinho venció, por primera vez en su carrera, al Real Madrid, en su sexta oportunidad. El resultado trae sensaciones contrastantes. Por un lado, el Benfica envió al Madrid al repechaje de la Champions League. Por el otro, el equipo portugués se quedó al margen de esa instancia, eliminado pese a noquear al multicampeón del Viejo Continente.

Mourinho había enfrentado al Real Madrid en cinco ocasiones. Cuatro de esos cinco duelos ocurrieron cuando estaba al frente del Porto, en sus años emergentes, todos en la fase de grupos de la Champions League

José Mourinho le ganó por primera vez al Real Madrid. AFP

La primera vez que José Mourinho se midió al Madrid fue en febrero de 2002, cuando el Porto visitó el Bernabéu. El Porto cayó 1-0. En la visita de aquella edición, el equipo blanco venció 2-1. En 2023-24, también derrota en el torneo élite de Europa por 3-1, pero en la segunda cita de esa campaña el Porto se llevó un 1-1 de la capital española.

Años más tarde, en la Supercopa de Europa 2017, con las riendas del Manchester United, Mourinho cayó por 2-1 ante el conjunto merengue, pero hoy celebró como loco en el Estadio da Luz el gol de su portero.