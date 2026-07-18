"Necesitamos un baño de humildad, es un proceso nuevo": afirma Panigutti tras la derrota de Pumas

Tras la derrota de Pumas por 3-0 ante Pachuca y la expulsión de Esteban Solari al finalizar el encuentro, el encargado de atender a los medios fue el auxiliar técnico Emerson Panigutti, quien envió un mensaje de autocrítica y paciencia de cara al inicio del torneo.

El integrante del cuerpo técnico universitario aseguró que el equipo debe dejar atrás lo realizado el campeonato anterior y asumir la realidad del presente. Reconoció que el plantel necesita “un baño de humildad”, poner los pies sobre la tierra y entender que apenas comienza un nuevo proceso bajo el mando de Esteban Solari.

Pumas visitará a Toluca en la jornada 2. Adrian Macias/Mexsport

Panigutti enfatizó que Pumas es un equipo en construcción y que el proyecto requerirá tiempo para consolidarse, por lo que pidió unidad en este momento.

Necesitamos de todos, de la afición y de los jugadores. Es un proceso nuevo, apenas es la Jornada 1. Toda etapa nueva necesita su tiempo”, fue el mensaje del auxiliar auriazul, quien dejó claro que todavía hay mucho trabajo por realizar para alcanzar el nivel que pretende el cuerpo técnico.

Finalmente, también fue cuestionado sobre el altercado que derivó en la expulsión de Esteban Solari tras el silbatazo final. Al respecto, Panigutti defendió la postura del conjunto universitario y aseguró que, desde la perspectiva de Pumas, en todo momento actuaron con respeto y no existió ninguna provocación hacia la gente del Pachuca.

Con apenas una fecha disputada, el cuerpo técnico de los Pumas busca mantener la calma y trabajar para corregir el rumbo, consciente de que el torneo apenas comienza y que el proceso necesitará tiempo para mostrar resultados.