Pumas queda fuera de Concachampions y Efraín Juárez lo admite: “Es un fracaso”

Efraín Juárez no escondió la realidad: la eliminación de Pumas en la Copa de Campeones de la Concacaf es un fracaso. El técnico universitario aceptó que uno de los grandes objetivos del semestre era pelear por el título internacional y el equipo quedó a deber al no avanzar de ronda.

Cuando no se cumplen los objetivos, que era clasificar a la siguiente ronda, es un fracaso, esa es la realidad”, reconoció Juárez tras la caída felina.

El estratega auriazul destacó que, pese al golpe, su equipo mostró intención ofensiva, aunque reconoció que faltó contundencia en momentos clave.

“El equipo genera, no se muere de nada. En estos partidos es difícil, a veces no puedes abrir al rival, pero hay que ser contundente y pegar cuando tengamos las opciones. Hay que aprender de esto, nos ayudará en la liga”, explicó.

Pumas cambia el chip: ahora va por la Liga MX

Tras quedar fuera de la Concachampions, el enfoque de Pumas está completamente en la Liga MX. Juárez dejó claro que el objetivo inmediato es mantenerse en zona de Liguilla y sumar tres puntos el próximo viernes ante Puebla.

“Hay que concentrarnos en la liga, ese es el objetivo. Tenemos un partido importante el viernes, hay que sacar los tres puntos y nos pondríamos en segundo lugar”, señaló.

Además, el técnico reconoció que la carga física ha sido un factor a considerar, ya que el equipo ha disputado partidos cada tres días.

“Hay que recuperar a los jugadores, venimos con mucha carga”, sentenció.

Pumas deberá demostrar en la Liga MX que la eliminación internacional fue solo un tropiezo y no el inicio de una crisis en el proyecto de Efraín Juárez.