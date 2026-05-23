'Tiburones azules' se pasean por Cabo Verde previo al Mundial 2026

Entre cánticos y una mirada atenta e ilusionada de centenares de aficionados, niños y adultos, la Selección de Cabo Verde tuvo este sábado su último entrenamiento público en el país antes de afrontar el Mundial 2026, donde compartirán Grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudita.

Los Tiburones Azules, uno de los países más pequeños en haberse clasificado a un Mundial, llegaron el sábado a la isla de Santiago, en el cierre de una gira por varias islas de su archipiélago (Sao Vicente, Sal y Fogo), donde han tenido la oportunidad de ser homenajeados y animados por sus compatriotas caboverdianos.

Los jugadores, el entrenador Pedro Leitão Brito y miembros de la Federación Caboverdiana de Futbol fueron recibidos en la ciudad de Santa Cruz, a una hora por carretera de Praia.

Allí se dieron un nuevo baño de pueblo, con presencia numerosa de niños deseados de poder saludar o incluso tocar a sus ídolos o al seleccionador, apodado cariñosamente "Bubista".

En el estadio municipal de Santa Cruz, la sesión transcurrió con cánticos, música y mucho entusiasmo ante esta rara oportunidad de ver en vivo a jugadores que en su mayor parte militan en clubes del extranjero.

La selección de Cabo Verde tiene previsto viajar el domingo a Portugal, donde se concentrará y disputará el 31 de mayo un amistoso contra Serbia en Lisboa.

Desde allí volarán después al Mundial 2026, que tiene Estados Unidos, Canadá y México como sedes.

Estamos felices, todo el mundo está entusiasmado y quiere ayudar al máximo al equipo. ¡Todos tienen su corazón puesto en esta selección!", celebró Bubista.

BFG