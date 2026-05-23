'Tiburones azules' se pasean por Cabo Verde previo al Mundial 2026
Antes de viajar al Mundial 2026 para debutar en una Copa del Mundo, los máximos protagonistas de Cabo Verde hicieron una sorpresiva aparición
Entre cánticos y una mirada atenta e ilusionada de centenares de aficionados, niños y adultos, la Selección de Cabo Verde tuvo este sábado su último entrenamiento público en el país antes de afrontar el Mundial 2026, donde compartirán Grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudita.
Los Tiburones Azules, uno de los países más pequeños en haberse clasificado a un Mundial, llegaron el sábado a la isla de Santiago, en el cierre de una gira por varias islas de su archipiélago (Sao Vicente, Sal y Fogo), donde han tenido la oportunidad de ser homenajeados y animados por sus compatriotas caboverdianos.
Los jugadores, el entrenador Pedro Leitão Brito y miembros de la Federación Caboverdiana de Futbol fueron recibidos en la ciudad de Santa Cruz, a una hora por carretera de Praia.
Allí se dieron un nuevo baño de pueblo, con presencia numerosa de niños deseados de poder saludar o incluso tocar a sus ídolos o al seleccionador, apodado cariñosamente "Bubista".
En el estadio municipal de Santa Cruz, la sesión transcurrió con cánticos, música y mucho entusiasmo ante esta rara oportunidad de ver en vivo a jugadores que en su mayor parte militan en clubes del extranjero.
La selección de Cabo Verde tiene previsto viajar el domingo a Portugal, donde se concentrará y disputará el 31 de mayo un amistoso contra Serbia en Lisboa.
Desde allí volarán después al Mundial 2026, que tiene Estados Unidos, Canadá y México como sedes.
Estamos felices, todo el mundo está entusiasmado y quiere ayudar al máximo al equipo. ¡Todos tienen su corazón puesto en esta selección!", celebró Bubista.
BFG