El parón por la Fecha FIFA terminó, la Liga MX vuelve a la actividad y el Club Universidad Nacional aprovecha el momento para lanzar un nuevo jersey alternativo, la tercera equipación de Pumas con la que se jugarán la vida en la última jornada.

Por medio de sus redes sociales oficiales, Pumas presentó la nueva camiseta del equipo ya cual lleva como principal inspiración el icónico pebetero del Estadio Olímpico Universitario, el cual encendió su llama por primera vez el 12 de octubre del 1968 durante la inauguración de los Juegos Olímpicos celebrados en nuestro país.

Bajo el lema “El fuego de Pumas nunca se apagó”, las estrellas del Club Universidad Nacional, tanto varonil como femenil, presentaron esta nueva indumentaria realizada por la marca deportiva alemana Puma, empresa con la que firmaron un importante acuerdo de patrocinio hace apenas unos meses.

La nueva camiseta de Pumas tiene como base el color negro con un diseño en todo el jersey que simula las flamas el pebetero, que también está representado en la parte posterior justo atrás del cuello. De igual forma, detalles como los bordes de las mangas, dorsal y por supuesto, el icónico puma frontal, se ven en vivos dorados.

Pumas estrenará uniforme vs Rayados

Apenas se hizo el anuncio oficial de esta nueva camiseta, el portal de la Liga MX actualizó la información del partido entre Pumas y Rayados de este sábado y confirmó que le Club Universidad Nacional estrenará su tercera equipación en dicho encuentro.

Por su parte los Rayados saldrán a la cancha con su habitual camiseta visitante.

Pumas se juega el pase a la Liguilla

El Club Universidad Nacional podría tener debut y despedida de esta nueva camiseta en el Apertura 2026, pues el conjunto auriazul se juega la vida en la última jornada de la fase regular y necesita de un verdadero milagro para avanzar a la Liguilla.

Actualmente Pumas se encuentra en la posición número 11 con tan solo 21 puntos y necesitan sacar los tres puntos vs Monterrey para soñar con meterse entre los primeros ochos.

Además, Pumas necesita que en esta Jornada 17 Pachuca y Tijuana no consigan la victoria en sus respectivos duelos y que León pierda por diferencia de tres o más goles; de lo contrario la participación de Pumas en el actual torneo llegaría a su fin con todo y camiseta nueva.