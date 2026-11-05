Cantera: ¿Por qué Pumas ya no saca jugadores de sus Fuerzas Básicas?

En el siglo 20 y principios del siglo 21, Pumas se caracterizaba por tener en el terreno de juego la mayor cantidad de jugadores formados en Cantera. Sin embargo, durante estos últimos 15 años, Universidad Nacional ha perdido esa esencia. Esto, más allá de talento, tambien se debe a las administraciones de elementos que han pasado tras la salida de Guillermo Vázquez en 2012.

Cantera de Pumas IG: @pumasmxcantera

La formación de futbolistas no es un asunto menor para Universidad Nacional. A diferencia de otros equipos de la Liga MX con mayor capacidad económica, Pumas necesita encontrar en sus categorías inferiores una alternativa para fortalecer su plantilla, reducir la dependencia de los fichajes y mantener una identidad que históricamente lo distinguió dentro del futbol mexicano. Por ello, la dirección de Fuerzas Básicas ha tenido un papel determinante en el rumbo deportivo de la institución.

A lo largo de las últimas tres décadas, distintos personajes han asumido la responsabilidad de dirigir el proyecto de Cantera. Algunos permanecieron durante varios años, mientras que otros tuvieron procesos más cortos. Cada gestión enfrentó diferentes necesidades y dejó futbolistas que lograron dar el salto al primer equipo, aunque no todos consiguieron consolidarse.

Uno de los periodos de mayor estabilidad comenzó en 1996, cuando Guillermo Vázquez Mejía, padre del exentrenador de Pumas, asumió la dirección de Fuerzas Básicas. Su gestión se extendió hasta diciembre de 2012, por lo que permaneció cerca de 16 años al frente del proyecto. Durante ese tiempo, Cantera produjo futbolistas que posteriormente tuvieron un papel importante en el primer equipo y en el futbol nacional.

Cantera de Pumas IG: @pumasmxcantera

Entre los jugadores que completaron su proceso formativo durante esa etapa destacan Gerardo Torrado, Jaime Lozano, Israel Castro, Efraín Velarde, Pablo Barrera, Héctor Moreno y Efraín Juárez. Además, ese periodo coincidió con una de las etapas deportivas más exitosas de Universidad, que consiguió el Bicampeonato de 2004. La continuidad en la dirección permitió mantener una línea de trabajo durante varias generaciones.

Tras su salida, Jorge Vantolrá tomó el cargo en diciembre de 2012 y permaneció hasta 2014. Su responsabilidad estuvo relacionada con la adaptación de las categorías juveniles a las modificaciones de competencia y los nuevos formatos de la Liga MX. Posteriormente, José Luis Arce asumió la dirección en septiembre de 2014, con un proyecto enfocado en recuperar el orden metodológico, fortalecer las visorías y mantener una identidad futbolística desde las divisiones inferiores.

Durante la gestión de Arce, que concluyó en 2017, futbolistas como Alan Mozo terminaron su proceso de formación y alcanzaron el primer equipo. También fue una etapa importante para el desarrollo de Jesús Gallardo, quien consiguió abrirse paso en Primera División antes de continuar su carrera fuera de Universidad.

Jesus Gallardo y Alan Mozo, canteranos de Pumas MEXSPORT

En 2017 llegó Andrés Lillini, quien permaneció al frente de Fuerzas Básicas hasta julio de 2020. El argentino impulsó modificaciones en la metodología de trabajo y en la captación de jóvenes, con una búsqueda de talento que también contempló el mercado binacional de Estados Unidos. Durante su administración se desarrollaron futbolistas como Erik Lira y Jerónimo Rodríguez, además de comenzar el proceso de formación de Santiago Trigos.

La salida de Lillini estuvo relacionada con una situación inesperada en el primer equipo. Después de la renuncia de Míchel González, el argentino recibió la oportunidad de asumir la dirección técnica de Pumas en julio de 2020. Su lugar en la estructura de Cantera tuvo un breve interinato administrativo de Gerardo Galindo, hasta que Raúl Alpízar fue nombrado director de Fuerzas Básicas el 3 de diciembre de ese mismo año.

Raúl Alpízar, ¿el gran culpable de la escasez de canteranos?

Desde entonces, Alpízar se había mantenido en el puesto, con la responsabilidad de adaptar el proyecto a las nuevas categorías juveniles, entre ellas las divisiones Sub-18 y Sub-23. Durante su gestión aparecieron futbolistas como Jorge Ruvalcaba, quien debutó en 2022, además de Pablo Monroy y Jesús Rivas, quienes recibieron oportunidades con el primer equipo. También han comenzado a tener participación jóvenes como Ángel Rico y Santiago López.

No obstante, la permanencia de Alpízar ha sido uno de los puntos más señalados en Cantera. Si bien Universidad ha conseguido darle minutos a distintos juveniles, el reto no consiste únicamente en debutarlos, sino en conseguir que se conviertan en elementos habituales de la plantilla y tengan un impacto deportivo. Esa diferencia entre llegar a Primera División y consolidarse es uno de los aspectos que más se le han señalado al proyecto.

Raul Alpizar MEXSPORT

Así, Pumas ha pasado de tener una estructura que durante años alimentó al primer equipo con futbolistas que se convirtieron en referentes, a enfrentar dificultades para mantener ese mismo ritmo de producción.

Esta baja producción de jugadores obligaron a que Pumas sustituyera a Raúl Alpízar en septiembre de 2026 y nombrara a Juan Carlos Ortega como director de Fuerzas Básicas. Con esto, en Universidad Nacional buscan darle más proyección a sus canteranos, para nuevamente tenerlos de base en el primer equipo.