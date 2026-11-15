Liga MX: ¿Qué necesita cada equipo para clasificar a la liguilla del Apertura 2026?

El Apertura 2026 de la Liga MX llegará a su última jornada con tres boletos disponibles para la liguilla y siete equipos involucrados en la pelea por conseguirlos. Santos Laguna, Rayados, León, Pachuca, Xolos, Pumas y Querétaro todavía tienen posibilidades matemáticas de avanzar, aunque sus escenarios dependen de distintos resultados.

Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya aseguraron su lugar entre los ocho mejores del campeonato. La fecha 17 definirá las posiciones finales de estos clubes y los tres equipos que completarán la lista de clasificados a la fase final.

América ya está clasificado. MEXSPORT

Los cinco equipos que ya clasificaron a la liguilla

Estos clubes llegarán a la última jornada con la tranquilidad de tener su boleto asegurado. Sin embargo, todavía pueden modificar su posición en la tabla de acuerdo con los resultados que consigan:

Cruz Azul: 32 puntos. América: 30 puntos. Chivas: 30 puntos. Toluca: 27 puntos. Atlas: 27 puntos.

Los tres primeros lugares todavía están en disputa, con Cruz Azul como líder y Chivas con la posibilidad de pelear por esa posición en el enfrentamiento directo que tendrán durante la fecha 17.

Cruz Azul suma su sexto torneo con al menos 32 puntos cosechados; récord desde la instauración de torneos cortos. Mexsport

¿Qué necesita cada equipo para clasificar?

Los siete clubes que continúan en la pelea tienen diferentes combinaciones para conseguir uno de los últimos tres lugares. Algunos dependen de sí mismos, mientras que otros necesitan ganar y esperar tropiezos de sus rivales.

Santos Laguna: Ganar o empatar ante León para asegurar su clasificación. Si pierde, necesita que al menos dos de estos tres equipos no lo superen: Monterrey, Pachuca y Tijuana.

Ganar o empatar ante León para asegurar su clasificación. Si pierde, necesita que al menos dos de estos tres equipos no lo superen: Monterrey, Pachuca y Tijuana. Monterrey: Ganar ante Pumas para clasificar directamente. Si empata, necesita que Pachuca o Tijuana no ganen. Si pierde, necesita que Pachuca y Tijuana no ganen y que Pumas no lo supere en diferencia de goles.

Ganar ante Pumas para clasificar directamente. Si empata, necesita que Pachuca o Tijuana no ganen. Si pierde, necesita que Pachuca y Tijuana no ganen y que Pumas no lo supere en diferencia de goles. León: Ganar ante Santos para asegurar su boleto. Si empata, necesita que Monterrey pierda y que Pachuca y Tijuana no ganen. Si pierde, necesita que Pachuca y Tijuana tampoco ganen y que Pumas no lo supere en puntos o diferencia de goles.

Ganar ante Santos para asegurar su boleto. Si empata, necesita que Monterrey pierda y que Pachuca y Tijuana no ganen. Si pierde, necesita que Pachuca y Tijuana tampoco ganen y que Pumas no lo supere en puntos o diferencia de goles. Pachuca: Ganar ante Toluca para llegar a 25 puntos y que León o Rayados no ganen. Si empata, necesita que León pierda, que Tijuana no gane y que Pumas no consiga superarlo en el desempate. Si pierde, queda eliminado.

Ganar ante Toluca para llegar a 25 puntos y que León o Rayados no ganen. Si empata, necesita que León pierda, que Tijuana no gane y que Pumas no consiga superarlo en el desempate. Si pierde, queda eliminado. Tijuana: Ganar ante Atlante y que León, Monterrey o Pachuca no ganen. Si empata, requiere que León y Pachuca pierdan y superarlos a sus rivales en diferencia de goles. Si pierde, queda eliminado.

Ganar ante Atlante y que León, Monterrey o Pachuca no ganen. Si empata, requiere que León y Pachuca pierdan y superarlos a sus rivales en diferencia de goles. Si pierde, queda eliminado. Pumas: Ganar ante Monterrey y esperar que Pachuca o Tijuana no ganen. Además, necesita superar a Rayados en diferencia de goles, para lo que requiere vencerlo por al menos tres tantos de diferencia. Si empata o pierde, queda eliminado.

Ganar ante Monterrey y esperar que Pachuca o Tijuana no ganen. Además, necesita superar a Rayados en diferencia de goles, para lo que requiere vencerlo por al menos tres tantos de diferencia. Si empata o pierde, queda eliminado. Querétaro: Ganar ante Necaxa por goleada y que León, Pachuca y Xolos pierda, y que Pumas no gane. Además, necesita vencer en la diferencia de goles.

Pumas todavía puede alcanzar liguilla. MEXSPORT

Los equipos que ya están eliminados

Seis clubes llegarán a la última fecha sin posibilidades de avanzar a la fase final: Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y FC Juárez.

Para algunos de estos equipos, el cierre del campeonato todavía tendrá otro objetivo: cumplir con el adeudo de minutos de la regla de menores. La jornada 17 definirá así tanto a los últimos invitados a la liguilla como las posiciones finales de los clubes que ya no pueden aspirar a ella.