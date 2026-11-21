Inter Miami perdió 3-0 ante Columbus Crew en el primer partido de la Ronda Uno de los Playoffs de la MLS Cup, disputado en NU Stadium, y quedó obligado a ganar como visitante para mantenerse con vida en la serie. Gonzalo Tapia marcó un doblete en una derrota que complicó el camino del equipo de Lionel Messi.

La caída llegó el mismo día en que el argentino recibió la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada regular, reconocimiento que le entregó Jorge Mas, propietario del club. Messi terminó la fase regular con 26 anotaciones, pero no pudo evitar que su equipo comenzara la postemporada con una desventaja de tres goles.

El conjunto visitante tomó la ventaja desde el minuto nueve. Gonzalo Tapia cobró un penal señalado por una falta dentro del área de Dayne St. Clair y convirtió con un disparo raso al centro de la portería.

Inter Miami buscó responder antes del descanso. Messi tuvo una ocasión clara después de recibir un centro de Telasco Segovia, controlar el balón y rematar a quemarropa, pero Patrick Schulte evitó el empate con una intervención correcta.

Columbus aprovechó la superioridad numérica

El panorama se complicó para las Garzas porque terminaron la primera mitad con un jugador menos por la expulsiónde Gonzalo Luján. Esa desventaja condicionó el desarrollo del complemento y permitió a Columbus encontrar espacios para ampliar la diferencia.

A los 52 minutos, Brais Méndez filtró un pase para Taha Habroune, quien ingresó al área y definió hacia la esquina inferior derecha para establecer el 2-0. El golpe llegó cuando Inter Miami todavía buscaba reorganizarse para intentar regresar al encuentro.

Seis minutos después, Tapia volvió a aparecer. El chileno recibió en una situación de mano a mano frente a St. Clair, después de superar la mala cobertura defensiva de Yannick Bright, y definió entre las piernas del guardameta para completar su doblete y colocar el 3-0.

La diferencia dejó a Inter Miami sin margen para administrar la serie. Columbus construyó una ventaja amplia en el primer encuentro y ahora tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria ante su afición.

Inter Miami está obligado a ganar en Columbus

La Ronda Uno de los Playoffs de la MLS Cup se disputa bajo un formato al mejor de tres partidos. Por ello, el equipo de Messi necesita ganar el segundo encuentro como visitante para igualar la serie y provocar un tercer duelo en NU Stadium.

Una nueva victoria de Columbus Crew en casa terminaría con la participación de Inter Miami en esta fase y le daría al conjunto visitante el pase a las semifinales de la Conferencia Este.

Después de recibir el reconocimiento individual por su desempeño en la temporada regular, Messi tendrá que liderar la reacción de su equipo para evitar la eliminación. Las Garzas ya no tienen margen de error.