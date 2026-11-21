Atlas y Toluca disputarán la primera serie de cuartos de final del Apertura 2026, después de que los resultados de la última jornada definieran sus posiciones en la clasificación. Los Rojinegros terminaron en el cuarto lugar con 28 puntos, mientras que los Diablos Rojos ocuparon la quinta posición con 27 unidades.

La derrota de Toluca ante Pachuca impidió que los escarlatas escalaran hasta el segundo puesto de la tabla general. Los Tuzos aprovecharon su condición de local y consiguieron un triunfo por 2-0 que les permitió mantenerse en la pelea por un lugar en la liguilla.

Atlas, por su parte, estuvo cerca de cerrar la fase regular con una victoria frente a FC Juárez, pero un penal cometido por Juan José Sánchez Purata permitió que los Bravos rescataran el empate 3-3 en los últimos instantes del encuentro.

Paulinho terminó como portero en el duelo ante Pachuca. MEXSPORT

Atlas vs. Toluca, primer partido de cuartos de final

La diferencia de un punto entre ambos equipos definió el enfrentamiento directo para la primera ronda de eliminación. Atlas cerró con ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas, mientras que Toluca registró siete triunfos, seis igualadas y cuatro descalabros.

El conjunto rojinegro tendrá la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa, después de conseguir una mejor posición en la clasificación. El encuentro de ida se disputará en el Estadio Nemesio Diez, en la capital del Estado de México, mientras que el partido definitivo tendrá como escenario el Estadio Jalisco.

Atlas dejó ir la victoria ante Bravos. MEXSPORT

Toluca no tendrá a Hugo González en el arranque de la liguilla

Además de la derrota ante Pachuca, los Diablos Rojos recibieron otra noticia adversa durante su último compromiso de la fase regular: la expulsión del guardameta Hugo González, quien no podrá participar en el inicio de la serie contra Atlas.

La tarjeta roja llegó en los minutos finales del encuentro en el Estadio Hidalgo, cuando el portero evitó una anotación de Mauricio Isaís sin disputar la pelota.

Ante su ausencia, Luis Manuel García Palomera será el encargado de defender la portería escarlata en el arranque de los cuartos de final. Toluca deberá afrontar así el primer partido de la eliminatoria con una modificación en una posición clave.

Los encuentros de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 están programados para el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, mientras que las vueltas se disputarán el sábado 28 y domingo 29.