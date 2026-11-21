Tigres vs América EN VIVO ONLINE - Partido de la Jornada 17 GRATIS Apertura 2026
El América se juega el liderato del Apertura 2026 en El Volcán ante Tigres. Sigue las acciones completamente en vivo aquí
el último partido de la jornada sabatina de la fecha 17. el américa, que busca el liderato, se mide ante tigres en el volcán.
Rossano fuera arriba contra el defensa de Tigres y se llevó un fuerte golpe en la cabeza.
Rossano le cometió una falta a Laínez, pero afortunadamente fue afuera del área. El VAR no pudo intervenir.
Entre Gómez y Brunetta, Tigres ha creado buenas jugadas, pero les falta el último toque.
Gran jugada del América, donde Rossano culminó con un disparo hacía Nahuel. El lateral izquierdo tenía para mucho más, pero desperdició la acción.
Se mete mucho la pierna, nadie tiene claridad. América tiene más posesión, pero sin peligro en el área de Tigres.
Momento que nadie esperaba. Nahuel se percató que el balón estaba desinflado y el árbitro tuvo que cambiar el esférico.
América no aprieta, Tigres no puede. De momento está siendo un partido bastante tranquilo en El Volcán.
Galván sacó un disparo desde lejos, pero se fue desviado del arco de Malagón.
En estos primeros minutos, las Águilas son quienes controlan el esférico, aunque no hay inquietado a Nahuel.
Tigres sacó, Emilio Lara se equivocó y Laínez estuvo cerca de entrar al área sólo, pero el portero del América salió bien.
Los primeros 45 minutos del partido que cierra la jornada sabatina entre Tigres y América, comienzan.
Tanto Tigres y América ya están en la cancha para el protocolo de la Liga MX.
América ya terminó su calentamiento y ahora está en los vestidores para salir al campo.
Una vez más, Nahuel Guzmán se enganchó contra la afición del América que está en El Volcán.
Así luce El Volcán a minutos de que inicie el Tigres vs América.