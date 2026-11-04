Otro golpe a la ilusión de los Rams: Jaylen Watson se pierde el resto de la temporada

Los Angeles Rams recibieron un duro golpe para el resto de la temporada. El esquinero Jaylen Watson tendrá que someterse a una cirugía en el hombro derecho y se perderá los partidos restantes de la campaña 2026, confirmó este miércoles el entrenador en jefe Sean McVay.

Watson volvió a resentirse de la lesión durante la victoria por 24-9 ante los Los Angeles Chargers del pasado domingo. Aunque el staff esperaba que pudiera continuar jugando, las evaluaciones médicas determinaron que la cirugía era la mejor alternativa para evitar mayores complicaciones.

El defensivo llegó a Los Angeles durante la temporada baja, después de conquistar dos títulos de Super Bowl en sus cuatro campañas con los Kansas City Chiefs. Firmó un contrato de tres años y 51 millones de dólares para reforzar una secundaria que también recibió a Trent McDuffie.

En siete partidos con los Rams, Watson acumuló 24 tacleadas, nueve pases defendidos y una intercepción. Su capacidad para defender el juego aéreo y su fortaleza física lo habían convertido en una pieza importante para el esquema de McVay.

Los Rams pierden efectivos en su defensiva

La ausencia de Watson obligará a Los Angeles a buscar alternativas entre Josh Wallace y Emmanuel Forbes Jr., quienes tendrán una mayor responsabilidad en la cobertura de los receptores rivales.

La situación se complica porque Trent McDuffie también arrastra problemas físicos. El esquinero no tenía previsto entrenar este miércoles debido a una lesión en la espalda sufrida ante los Chargers.

Sin embargo, no todas las noticias son negativas para los Rams. Ese mismo día, el equipo abrió la ventana de regreso a los entrenamientos de Myles Garrett, quien permanecía en la lista de lesionados. El defensivo tendrá un periodo de 21 días para reincorporarse al roster activo.

Los Ángeles, que tiene marca de 4-4, visitará a los Washington Commanders este domingo 8 de noviembre. La baja de Watson representa un contratiempo importante para una defensiva que necesita recuperar profundidad si pretende mantenerse en la pelea por los playoffs.