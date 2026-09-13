Tras el peor accidente de su vida... Joanna Wietrzyk gana Hyrox Women Pro

Pasar a la historia en el deporte no es sencillo, y Joanna Wietrzyk lo logró en Hyrox Beijing 2026, frenando el reloj tras 1 hora, 1 minuto y 23 segundos y adueñarse del primer lugar en la categoría Pro Women; el esfuerzo le jugó una mala pasada, sufriendo un accidente que no la detuvo hasta rebasar la línea de meta.

Siendo parte de una de las carreras de fitness con más renombre alrededor del mundo, Joanna Wietrzyk se convirtió en la primera mujer australiana en clasificarse para la serie Elite 15, una de las más reconocidas en el circuito.

Su nombre dentro de Hyrox es sumamente reconocido, ya que con un tiempo de 54:25, estableció el récord mundial de la categoría Pro Women, sin embargo, su nombre circuló en redes sociales luego del accidente que sufrió en Beijing, donde a la mitad del circuito sufrió uno de los peores accidentes posibles.

Sin frenarse, Joanna Wietrzyk completó la prueba en 01:01:23, quedando sumamente lejos del récord que ella misma posee pero que le permitió subir nuevamente a lo más alto del podio.

De momento, la atleta australiana no se ha pronunciado en redes sociales, donde se encuentran las publicaciones de todo el proceso que la lleva a conservar el récord mundial de Hyrox Pro Women.

¿Cuáles son las pruebas y peso de Hyrox Pro Women?

En cada una de las categorías las estaciones son las mismas, sin embargo, en cada una de ellas se modifica el peso. Este es el recorrido en Pro Women de Hyrox:

1. Correr 1 kilómetro en el circuito delimitado.

2. 1,000 metros de Ski Erg.

3. Correr 1 kilómetro.

4. Sled push / 50 metros, 152kg.

5. Correr 1 kilómetro.

6. Sled pull / 50 metros, 103 kg.

7. Correr 1 kilómetro.

8. Burpee broad jump / 80 metros

9. Correr 1 kilómetro.

10. 1,000 metros de remo en máquina.

11. Correr 1 kilómetro.

12. Farmer Carry / 200 metros con 2 kettlebells de 24 kg cada una.

13. Correr 1 kilómetro.

14. Sandbag lunes / 100 metros, con costal de 20kg.

15. Correr 1 kilómetro.

16. Wall balls / 100 repeticiones con pelota de 6 kg.

Hyrox llegará a Ciudad de México el próximo mes de octubre, arrancando su actividad el viernes 30 con las pruebas individuales varonil y femenil, mientras que los siguientes días llegará el momento para dobles, dobles, dobles mixto, equipos y relevos.

BFG