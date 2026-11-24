El Paris Saint-Germain volvió a apostar por la moda y la innovación con la presentación de su tercer uniforme para la temporada 2026-2027, elaborado en colaboración con la marca Jordan, con un atrevido diseño que reinventa uno de los elementos más representativos de su identidad.

El vigente bicampeón de la Champions League dejó de lado sus tradicionales colores para apostar por una camiseta de color negro, acompañada de una combinación de tonalidades rojas, verdes y moradas.

El nuevo uniforme conservó la característica franja central Hechter, uno de los elementos que han distinguido al conjunto parisino desde la década de los 70, aunque en esta ocasión presentó un efecto multicolor con apariencia deslavada.

El escudo del PSG y la tradicional silueta de Michael Jordan aparecen en rojo intenso, mientras que los nombres y números de los futbolistas, así como los logotipos de los patrocinadores, destacan en amarillo.

La colaboración entre el futbol y el basquetbol

La asociación entre el Paris Saint-Germain y Jordan volvió a demostrar las posibilidades que ofrece la combinación del futbol con una marca estrechamente vinculada al basquetbol y la moda urbana.

A diferencia de sus uniformes de local y visitante, confeccionados por Nike, las equipaciones desarrolladas en colaboración con Jordan han permitido al conjunto francés experimentar con diseños que se alejan de sus colores tradicionales.

A cuatro meses del inicio de la temporada, el PSG amplió su colección con una de sus propuestas más atrevidas de los últimos años, sin renunciar a los elementos que hacen reconocible su camiseta.