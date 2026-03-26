PSG vs Lens: polémica en Ligue 1 por cambio de fecha que beneficia a los parisinos

El duelo entre RC Lens y Paris Saint-Germain encendió la polémica en la Ligue 1 tras la reprogramación de su partido, originalmente previsto para abril.

La razón del cambio fue clara: la participación del PSG en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League obligó a mover el calendario, generando inconformidad en el conjunto de Lens, que en un inicio consideró la decisión como una desventaja competitiva.

Pese a la resistencia, ambas partes llegaron a un acuerdo y el encuentro se disputará el próximo 13 de mayo, fecha que permite al equipo parisino liberar carga de partidos en un momento clave de la temporada.

Para el PSG, este ajuste era fundamental. El club enfrenta una seguidilla de compromisos decisivos y busca mantener el equilibrio entre su pelea por el título en la liga francesa y su aspiración europea, donde necesita a su plantilla en el mejor estado físico posible.

Sin embargo, la decisión volvió a abrir el debate en el futbol francés: ¿deben las ligas locales adaptarse para favorecer a los equipos que compiten a nivel internacional? Mientras tanto, el choque entre Lens y PSG se mantiene como un duelo directo que podría definir el rumbo del campeonato.