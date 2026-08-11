El PSG ambiciona: va por el récord del Real Madrid

El Paris Saint-Germain ambiciona y va por el récord del Real Madrid: triplete de Champions League de manera consecutiva. El técnico Luis Enrique considera que ese hito es de otro nivel en el futbol, previo a enfrentar al Aston Villa en la Supercopa de la UEFA.

“Ahora mismo tenemos un reto único, algo prácticamente sin precedentes en la historia del futbol europeo: igualar al Real Madrid si conseguimos ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva. ¡Vaya! Es otro nivel. Nadie en la historia ha ganado tres seguidas, excepto el Real Madrid”, indicó Luis Enrique en conferencia de prensa.

El PSG enfrentará al Aston Villa en la Supercopa de la UEFA Reuters

El técnico del PSG aseguró que la motivación está a tope y reveló que es el proyecto al que más ha invertido.

“No creo que haya un solo equipo en Europa más motivado que nosotros. Es el proyecto en el que más he invertido. Hoy, cuando me dicen: ‘Has ganado muchos títulos’, respondo que no importa; es el pasado, es historia antigua”, recalcó.

El Real Madrid posee 15 títulos de Champions League, cinco de ellos en fila, pero en la era moderna se alzó con los títulos de la temporada 2015-16, 2016-2017 y 2017-18.

Luis Enrique resaltó la mentalidad que hay en el equipo y espera que sean competitivos como lo fueron el año pasado. El primer paso será enfrentar al Aston Villa, primer rival del cuadro parisino, pero que no descarta la importancia del torneo de futbol.

El partido entre el PSG y el Aston Villa se realizará en el Stadion Salzburg Reuters

“Siempre es difícil saber qué tipo de partido vamos a jugar. Intentaremos controlar la posesión. Son partidos difíciles de controlar, pero espero que seamos tan competitivos como el año pasado. Es el primer partido oficial, pero es importante para nosotros. Queremos tener otro año inolvidable con nuestra afición también”, apuntó.