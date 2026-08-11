México busca su pase olímpico: Conoce la ruta del basquetbol femenino
La Selección Mexicana de Basquetbol femenina tendrá su primera oportunidad de avanzar en su camino al boleto olímpico de Los Ángeles 2028
México sigue en la búsqueda de diversos boletos olímpicos a Los Ángeles 2028. El futbol varonil ya tiene su pase y ahora se suman otros deportes, como el Flag Football o el Basquetbol Femenino. En éste último, la Selección Mexicana tendrá el aliciente de ser anfitrión del Pre Clasificatorio Olímpico del deporte.
LOS GRUPOS DEL PRE CLASIFICATORIO OLÍMPICO DEL BASQUETBOL FEMENINO:
Grupo A: Brasil, Argentina, Nueva Zelanda y Sudán del Sur.
Grupo B: Canadá, México, Filipinas y Senegal.
¿LUGAR DÓNDE SE REALIZARÁ EL PRECLASIFICATORIO FEMENINO DE GUADALAJARA?
- La Arena Astros en Guadalajara, Jalisco.
¿QUIÉNES AVANZA EN EL PRECLASIFICATORIO FEMENINO DE GUADALAJARA?
- Cada país se enfrentará a los demás equipos de su grupo y los dos mejores de cada uno, avanzarán a las semifinales y el ganador el pase al siguiente filtro de 2028.
¿CUÁL ES LA RUTA PARA CONSEGUIR EL BOLETO OLÍMPICO A LOS ÁNGELES 2028?
- El primer objetivo que tendrá la Selección Mexicana será ganar el Torneo Pre Clasificatorio Olímpico. Se realizará del 17 al 23 de agosto.
- De ganarlo, obtendrá su pase al siguiente filtro: los Torneos de Clasificación Olímpica Femenina FIBA, que se realizarán en febrero de 2028.
- ¿Si México no gana el Pre Clasificatorio? Podrá seguir en la lucha del boleto olímpico a través de las Copas Continentales de 2027.
¿CÓMO SERÁ EL TORNEO DE CLASIFICACIÓN OLÍMPICA FIBA 2026?
Contará con la participación de 16 equipos, incluido el ganador del Torneo de Preclasificación, y estarán divididos de la siguiente forma:
- AfroBasket Femenino FIBA 2027: 2 equipos mejor clasificados.
- Asia Cup Femenina FIBA 2027: 4 equipos mejor clasificados.
- AmeriCup Femenina FIBA 2027: 4 equipos mejor clasificados.
- EuroBasket Femenino FIBA 2027: 6 equipos mejor clasificados.