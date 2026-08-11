México busca su pase olímpico: Conoce la ruta del basquetbol femenino

México sigue en la búsqueda de diversos boletos olímpicos a Los Ángeles 2028. El futbol varonil ya tiene su pase y ahora se suman otros deportes, como el Flag Football o el Basquetbol Femenino. En éste último, la Selección Mexicana tendrá el aliciente de ser anfitrión del Pre Clasificatorio Olímpico del deporte.

LOS GRUPOS DEL PRE CLASIFICATORIO OLÍMPICO DEL BASQUETBOL FEMENINO:

Grupo A: Brasil, Argentina, Nueva Zelanda y Sudán del Sur.

Grupo B: Canadá, México, Filipinas y Senegal.

¿LUGAR DÓNDE SE REALIZARÁ EL PRECLASIFICATORIO FEMENINO DE GUADALAJARA?

- La Arena Astros en Guadalajara, Jalisco.

¿QUIÉNES AVANZA EN EL PRECLASIFICATORIO FEMENINO DE GUADALAJARA?

- Cada país se enfrentará a los demás equipos de su grupo y los dos mejores de cada uno, avanzarán a las semifinales y el ganador el pase al siguiente filtro de 2028.

¿CUÁL ES LA RUTA PARA CONSEGUIR EL BOLETO OLÍMPICO A LOS ÁNGELES 2028?

- El primer objetivo que tendrá la Selección Mexicana será ganar el Torneo Pre Clasificatorio Olímpico. Se realizará del 17 al 23 de agosto.

- De ganarlo, obtendrá su pase al siguiente filtro: los Torneos de Clasificación Olímpica Femenina FIBA, que se realizarán en febrero de 2028.

- ¿Si México no gana el Pre Clasificatorio? Podrá seguir en la lucha del boleto olímpico a través de las Copas Continentales de 2027.

¿CÓMO SERÁ EL TORNEO DE CLASIFICACIÓN OLÍMPICA FIBA 2026?

Contará con la participación de 16 equipos, incluido el ganador del Torneo de Preclasificación, y estarán divididos de la siguiente forma:

- AfroBasket Femenino FIBA 2027: 2 equipos mejor clasificados.

- Asia Cup Femenina FIBA 2027: 4 equipos mejor clasificados.

- AmeriCup Femenina FIBA 2027: 4 equipos mejor clasificados.

- EuroBasket Femenino FIBA 2027: 6 equipos mejor clasificados.