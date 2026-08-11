Leagues Cup 2026: Esto necesita cada equipo de Liga MX para calificar; 8 con vida

Ocho equipos de Liga MX se mantiene con vida en busca de calificar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026; esto es lo que necesita cada uno de ellos para obtener su sitio entre los mejores del torneo binacional y soñar con uno de los tres boletos rumbo a la Concachampions 2027.

Antes de que inicie la Jornada 3, un total de 10 equipos ya fueron eliminados, por lo que solamente 8 se mantienen en posición de lograr superar la Fase Liga. Conoce a detalle lo que necesita cada uno de estos conjuntos:

Atlante

Obligados a ganar en 90 minutos para no quedar eliminados de manera inmediata. El conjunto de Miguel Herrera también deberá pelear ante la diferencia de goles (-3) con la que cuenta, por lo que deberá aprovechar que disputará su último compromiso ante uno de los peores equipos de MLS en la presente edición de la Leagues Cup.

Además, necesitará que al menos uno entre América, FC Juárez, Cruz Azul o León pierdan para mantener sus esperanzas de alcanzar la siguiente ronda; los Potros de Hierro deberán golear y posteriormente voltear a ver los otros resultados.

Próximo partido: Vs Minnesota United, martes 11 de agosto – 18:30 horas de la CDMX.

Jhojan Julio celebra su gol en la Leagues Cup 2026, mismo que sirvió para que Atlante derrotara a Vancouver Whitecaps. Mexsport

Monterrey

El empate o la derrota en su último partido representará su eliminación de la Leagues Cup 2026, por lo que los de Matías Almeyda tendrán que ganar 3 puntos que los mantengan en la contienda por uno de los 4 sitios disponibles de la Liga MX para los Cuartos de Final.

Además del triunfo, requieren que Toluca no gane en 90 minutos y que alguno entre América, FC Juárez, Cruz Azul o León caiga y la diferencia de goles le termine beneficiando a los regiomontanos.

Próximo partido: Vs Nashville SC, miércoles 12 de agosto – 18:10 horas de la CDMX.

Monterrey va por su segundo triunfo en la Leagues Cup 2026. Mexsport

Toluca

Cerrando en el Infierno, Toluca deberá imponer condiciones y esperar que Tigres no haga lo propio en el Volcán, para contar con una mayor cantidad de puntos en la tabla general y esperar un tropiezo de América, FC Juárez, Cruz Azul o León.

La diferencia de goles es un factor que beneficia a los de Antonio Mohamed, ya que cuentan con +2 y la gran ventaja de disputar su último compromiso de la Fase de Grupos en el Nemesio Diez.

Próximo partido: Vs FC Dallas, miércoles 12 de agosto – 20:00 horas de la CDMX.

Toluca perdió en el cierre del partido ante LAFC y complicó sus aspiraciones para calificar en la Leagues Cup 2026. Mexsport

Tigres

Los felinos necesitan de la victoria para no depender de lo que suceda con equipos como Atlante, Monterrey y Toluca, por lo que los actualmente dirigidos por Hernán Elizondo únicamente estarían a la espera de que América, FC Juárez, Cruz Azul o León pierdan su compromiso de la última fecha para colarse entre uno de los calificados de Liga MX hacia los Cuartos de Final.

Tigres es el único equipo de la Leagues Cup 2026 en haber empatado sus primeros dos partidos, mismos en los cuales terminó imponiéndose en penales para conseguir el punto extra; no haber ganado en 90 minutos podría ser su máximo rival.

Próximo partido: Vs Vancouver Whitecaps, martes 11 de agosto – 20:00 horas de la CDMX.

Tigres derrota en penales a Real Salt Lake durante la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Reuters

León

De ganar o empatar, La Fiera asegurará su boleto en la siguiente instancia de la Leagues Cup 2026, por lo que el compromiso ante Las Garzas de un Lionel Messi que no estará presente, será fundamental para definir su futuro; de caer, estarían prácticamente entregando su sitio a Tigres, Toluca, Monterrey o Atlante.

Avanzar es fundamental para León, ya que no cuenta con su boleto para Concachampions 2027 y quedar entre los 3 primeros de la Leagues Cup les daría la posibilidad de regresar al torneo de Concacaf.

Próximo partido: Vs Inter Miami, miércoles 12 de agosto – 17:30 horas de la CDMX.

León sumó su segunda victoria en la Leagues Cup en busca de la Concachampions 2027. Mexsport

Cruz Azul

El panorama es alentador para el conjunto de Joel Huiqui, ya que de no perder estará asegurando su sitio en los Cuartos de Final, sin embargo, una segunda derrota en la era del estratega de La Máquina podría representar su eliminación del certamen.

En caso de empatar en puntos y diferencia de goles con León, la tabla de FairPlay será el criterio que determinará en qué posición terminan los cementeros.

Próximo partido: Vs Chicago Fire, jueves 13 de agosto – 19:00 horas de la CDMX.

José Paradela marcó el gol de la victoria de Cruz Azul con un disparo desde fuera del área al minuto 78. Mexsport

FC Juárez

La gran revelación de la Leagues Cup 2026 está a un paso de instalarse en la siguiente ronda del torneo binacional. Los Bravos deben evitar la derrota a toda costa para concretar el milagro y poner su nombre entre los 8 mejores del certamen.

La Concachampions 2027 se encuentra a 270 minutos para los fronterizos, un logro que sería historia pura para FC Juárez.

Próximo partido: Vs Real Salt Lake, martes 11 de agosto – 19:30 horas de la CDMX.

Juárez da la cara por Liga MX y se convierte en revelación dentro de la Leagues Cup 2026. Mexsport

América

En una Final adelantada de la Leagues Cup 2026, los primeros lugares de la Liga MX y MLS se medirán en el Q2 Stadium, donde las Águilas de Guillermo Almada necesitan sumar –al menos el empate- para asegurar su sitio en los Cuartos de Final.

La ‘deuda internacional’ que mantiene América en sus últimos años podría saldarse parcialmente de conseguir una Leagues Cup 2026 que les funcionaría para ir afinando el nuevo proyecto que luce en el Nido a base de futbolistas mexicanos y jóvenes prospectos que se asoman a la máxima categoría.

Próximo partido: Vs Austin FC, jueves 13 de agosto – 18:30 horas de la CDMX.

Óscar Perea celebrando su primer gol con América. Mexsport

BFG