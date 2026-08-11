Gattuso se lo deja claro a Santiago Gimenez: “debe venir gente que tenga ganas”
Gennaro Gattuso, técnico del Milan, afirmó que no está acostumbrado de convencer a jugadores para que se integren a sus equipos
El futuro de Santiago Gimenez está cerca del Porto, por lo que el técnico de la Lazio, Gennaro Gattuso se lo dejó muy claro al mexicano, quiere jugadores que quieran integrarse a la institución, de lo contrario sería inútil.
“¿Gimenez? Aquí debe venir gente que tenga ganas de venir. No estoy acostumbrado a convencer a los jugadores. En el futbol no se puede prometer nada. Si uno tiene ganas debe venir y ponerse el casco, que es lo que necesitamos este año. De lo contrario es inútil”, comentó el técnico.
Según reportó Sky Sports, Santiago Gimenez ya habría aceptado las condiciones del Porto y tan solo faltaría el acuerdo entre Dragones y el Milan.
El delantero mexicano se recupera de la lesión que sufrió en el duelo contra Inglaterra del Mundial 2026.
El Milan viene de caer 0-3 con el Chelsea, duelo que se jugó en Yakarta, Indonesia. El cuadro italiano suma dos empates en su pretemporada, ante el Celtic 2-2 e Inter de Milan 1-1.
El técnico del Milan, Ruben Amorim, deberá seguir esperando su primera victoria.
En la primera jornada de la Serie A, Milan visitará al Torino el próximo domingo 23 de agosto.