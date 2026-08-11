Gattuso se lo deja claro a Santiago Gimenez: “debe venir gente que tenga ganas”

El futuro de Santiago Gimenez está cerca del Porto, por lo que el técnico de la Lazio, Gennaro Gattuso se lo dejó muy claro al mexicano, quiere jugadores que quieran integrarse a la institución, de lo contrario sería inútil.

“¿Gimenez? Aquí debe venir gente que tenga ganas de venir. No estoy acos­tum­brado a con­ven­cer a los juga­do­res. En el fut­bol no se puede pro­me­ter nada. Si uno tiene ganas debe venir y ponerse el casco, que es lo que nece­si­ta­mos este año. De lo contrario es inú­til”, comentó el técnico.

Santiago Gimenez se recupera de una lesión que sufrió en el pasado Mundial 2026 Mexsport

Según reportó Sky Sports, Santiago Gimenez ya habría aceptado las condiciones del Porto y tan solo faltaría el acuerdo entre Dragones y el Milan.

El delantero mexicano se recupera de la lesión que sufrió en el duelo contra Inglaterra del Mundial 2026.

Santiago Gimenez se lesionó en el duelo contra Inglaterra del pasado Mundial 2026 Mexsport

El Milan viene de caer 0-3 con el Chelsea, duelo que se jugó en Yakarta, Indonesia. El cuadro italiano suma dos empates en su pretemporada, ante el Celtic 2-2 e Inter de Milan 1-1.

El técnico del Milan, Ruben Amorim, deberá seguir esperando su primera victoria.

En la primera jornada de la Serie A, Milan visitará al Torino el próximo domingo 23 de agosto.