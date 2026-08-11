Gabriel Milito reafirma su fe en Chivas tras la eliminación en Leagues Cup  

El Guadalajara se prepara para enfrentar su último partido de la Leagues Cup ante el Seattle Sounders con una eliminación tempranera más.

Después de la derrota ante FC Dallas, mucho se empezó a cuestionar el trabajo de Gabriel Milito con el Rebaño y añadiendo los rumores que lo ponían fuera del club, el entrenador argentino acumulaba mucha presión.

Chivas quedó fuera de la Leagues Cup. Jose Hernandez/Mexsport

Gabriel Milito se declara “enamorado” de Chivas tras la eliminación en Leagues Cup

Previo al último partido de Leagues Cup del Guadalajara, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y afirmó que a pesar de no jugarse nada en este encuentro, deben de dar una mejor versión por la grandeza del club.

Más allá de no tener opciones, ser conscientes de que representamos un club muy grande y a Chivas, con opciones o sin opciones, hay que representarlo con mucha seriedad. Es un partido que nos sirve para mirar rendimiento y agarrar ritmo”, comentó.

Cuando se le cuestionó sobre si tenía dudas con el plantel actual del Rebaño, el argentino dejó en claro que tiene bajo su cargo a grandes jugadores y están trabajando para ser campeones.

Yo sigo convencido y totalmente enamorado de este plantel. Más allá de la eliminación, se que este equipo va a ser protagonista y pelear por ser campeón, ante la adversidad sacan su mejor versión y esta vez también será así”, sentenció.

Por último, Milito dejó en claro que ante Seattle habrá algunas modificaciones en el once inicial debido a que algunos jugadores llegan con lesiones o sobrecargas.

Tenemos algunos jugadores que el partido no estuvieron, como Castillo y Dani Aguirre, quienes están descartados. Tenemos que ver a Omar (Govea) su evolución porque también está tocado del tobillo”, finalizó.

¿Cuándo juega Chivas vs Seattle Sounders en Leagues Cup 2026?