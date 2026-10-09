El próximo partido de ‘La Hormiga’ González sólo va por esta vía
Armando “La Hormiga” González podría vivir su primer Clásico de Grecia, cuando el Olympiacos se mida al Panathinaikos el próximo domingo
Armando “La Hormiga” González buscará extender su buena racha con el Olympiacos, cuando el próximo domingo 11 de octubre de 2026 se dispute el Clásico de Grecia, ante Panathinaikos en el Estadio Georgios Karaiskákis, duelo que se podrá ver por una única vía en México.
El atacante viene de disputar 156 minutos con la Selección Mexicana y podría vivir su primer Clásico de la entidad en la Liga de Grecia.
¿POR DÓNDE SE PODRÁ VER A “LA HORMIGA” GONZÁLEZ EL PRÓXIMO DOMINGO?
- Claro Sports Premium.
Hora: 12:00 del día, tiempo de la Ciudad de México.
Día: 11 de octubre.
‘LA HORMIGA’ GONZÁLEZ VA ASÍ CON EL OLYMPIACOS:
- 4 goles.
- 2 asistencias.
- 7 partidos.
Armando “La Hormiga” González ya anotó en la Copa de Grecia y en Europa League (ante Jagiellonia), aunque en Liga está en blanco.
En Liga, los dirigidos por el técnico Imanol Alguacil marchan en quinto puesto con 10 unidades y una victoria los acercaría a los 15 puntos que tiene el Panathinaikos, líder de la competencia.
Ambos equipos vienen de ganar en Liga, el Olympiacos venció 0-1 al Levadiakos, mientras que el Panathinaikos se impuso por al Kalamata por el mismo resultado.
El partido tendrá lleno. El Olympiacos anunció el viernes 9 de octubre de 2026 que los boletos están agotados para este partido.