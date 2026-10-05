América: Más de un año y 11 partidos sin ganar un Clásico 

El América cumple más de un año sin ganarle a Chivas, Cruz Azul o Pumas. La sequía arrancó en septiembre de 2025, cuando las Águilas golearon 4-1 a los Universitarios en el Apertura 2025, y se extendió hasta el 4 de octubre de 2026, con la derrota 0-2 ante el Guadalajara en el amistoso de Oakland.

En ese lapso (un año y una semana) el equipo de Coapa no ha vuelto a celebrar un Clásico, ni en Liga MX ni en la Fecha FIFA.

El golpe más reciente lo puso Chivas. Ángel Sepúlveda firmó el doblete en California y dejó a las Águilas en 11 duelos sin victoria ante sus tres rivales históricos, entre oficiales y amistosos.

En esa racha hay derrotas ante los tres y empates que no alcanzaron: el 4-3 ante Cruz Azul en la Jornada 8 del Apertura 2026, el 2-2 agónico contra el Rebaño una semana después y los dos 3-3 de los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Pumas. Guillermo Almada heredó parte de la sequía y todavía no la corta.

El 7 de noviembre ante Pumas, América buscará romper una racha de 11 Clásicos sin victoria. Mexsport

La última victoria del América ante Chivas, Cruz Azul y Pumas

Ante Chivas, el triunfo más reciente llegó el 12 de marzo de 2025: América le ganó 4-0 en la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions. En Liga MX hay que irse más atrás, al 14 de septiembre de 2024, cuando Ramón Juárez anotó el 1-0 de la Jornada 7 del Apertura 2024.

Ante Cruz Azul, la última victoria azulcrema fue el 18 de mayo de 2025, en la vuelta de las Semifinales del Clausura 2025: América se impuso 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. El siguiente Clásico Joven, el 18 de octubre de 2025, ya fue derrota 2-1, y desde ahí solo hay empates y caídas.

Ante Pumas está el partido que todavía sostiene la cuenta. El 27 de septiembre de 2025, en la Jornada 11 del Apertura 2025 y con André Jardine en el banquillo, América remontó y goleó 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, con doblete de Alejandro Zendejas. Fue el último Clásico que las Águilas ganaron contra cualquiera de los tres equipos.

Los 11 Clásicos sin ganar del América