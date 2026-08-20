El debut de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana se verá en streaming

La Selección Nacional de México tendrá una nueva opción para seguir sus partidos en streaming durante los próximos cuatro años. Prime Video transmitirá en vivo una parte de los encuentros del conjunto nacional, en un acuerdo que contempla los partidos amistosos que dispute como local.

La plataforma se suma así a las opciones de streaming que tendrán los aficionados para seguir al Tricolor, después de que Netflix anunciara una alianza con Concacaf para transmitir en exclusiva los torneos oficiales de la confederación.

La Selección Nacional de México inicia un nuevo proceso. Mexsport

La Selección Mexicana se verá en Prime Video

Este jueves se anunció que Prime Video transmitirá 38 partidos amistosos de la Selección Nacional de México durante los próximos cuatro años.

El acuerdo contempla únicamente los encuentros amistosos que el Tricolor dispute como local. Por ello, la primera transmisión bajo esta alianza será el próximo 26 de septiembre, cuando Rafa Márquez tenga su debut como director técnico de la selección ante Colombia.

La llegada de Prime Video a las transmisiones del equipo nacional no significa que los partidos dejen de estar disponibles en televisión abierta. El acuerdo no es exclusivo, por lo que los encuentros también podrán seguirse mediante la señal abierta, como ha ocurrido tradicionalmente con los partidos de la Selección Mexicana.

De esta manera, los aficionados tendrán una alternativa adicional para seguir los encuentros amistosos del equipo nacional durante los próximos cuatro años.

Prime Video ya cuenta con presencia en el futbol mexicano. La plataforma transmite los partidos como local del Club Deportivo Guadalajara tanto en la Liga MX como en la Liga Femenil, aunque en ese caso el acuerdo es exclusivo.

Rafa Márquez debutará como DT de México ante Colombia. Mexsport

Otra plataforma de streaming para el Tricolor

Los partidos amistosos que Prime Video llevará a su plataforma se suman al acuerdo que Netflix anunció meses atrás con Concacaf para transmitir los torneos oficiales de la confederación.

En ese caso, Netflix tendrá los derechos exclusivos para México de la Copa Oro y la Liga de Naciones a partir de 2027. A diferencia del acuerdo con Prime Video, la alianza para estos torneos sí contempla exclusividad dentro del territorio mexicano.

Con los acuerdos anunciados, la actividad del conjunto nacional durante los próximos cuatro años tendrá presencia en streaming mediante diferentes plataformas, de acuerdo con el tipo de competencia y el acuerdo correspondiente.