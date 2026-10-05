VIDEOS: Zidane regala par de lujos en partido de Francia

Zinedine Zidane no pierde la categoría y, pese a los años que lleva sin pisar el terreno de juego como profesional, el nuevo entrenador de la Selección de Francia volvió a regalar dos lujos en el duelo del conjunto bicampeón del mundo ante Bélgica, remontando y llevándose tres puntos más a la bolsa en la UEFA Nations League.

Durante el compromiso celebrado en el Stade de France, Zidane mandó un cuadro estelar para medirse a unos Diablos Rojos que salían urgidos de la victoria para mantenerse en zona de clasificación.

Regalando dos pinceladas, el estratega francés fue protagonista en la banda al bajar el balón que parecía irse directo a la tribuna, sin embargo, el mítico ‘5’ de Francia fue el encargado de desatar los elogios de propios y extraños, ganándose las ovaciones dentro del recinto galo y en redes sociales:

Durante el compromiso, Francia logró sobreponerse al tanto de Dodi Lukébakio (35’), respondiendo con cambios e igualando el compromiso sobre el final con la anotación de Désiré Doué (77’).

El vendaval por parte de Francia apenas iniciaba, ya que Rayan Cherki (81’) y Michael Olise (88’ y 90+1’) fueron los encargados de sentenciar el triunfo que terminó marcado por la intervención de Zidane, ya que todos los goles cayeron por parte de jugadores que ingresaron al terreno de juego para el complemento.

Los siguientes partidos de Zidane y compañía serán en la Fecha FIFA de noviembre, cuando visiten a Italia por la Jornada 5 de la Nations League y cierren la primera ronda del certamen europeo ante Turquía, donde se espera que sellen su sitio como líderes del sector y consuman el boleto hacia los Cuartos de Final, mismos que se llevarán a cabo en el mes de marzo de 2027.

BFG