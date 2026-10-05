La Hormiga González sueña con estar en los Juegos Olímpicos 2028 

Después del Mundial, el próximo gran torneo donde estará presente la Selección Mexicana son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un certamen el cual ya apunta Armando González.

Tras no haber clasificado en París 2024, el Tricolor consiguió su boleto a Los Ángeles 2028 después de la victoria en el Premundial Sub-20.

Ahora, a dos años de que se dispute, uno de los mexicanos que juegan en Europa, la ‘Hormiga’ González, se ha ilusionado con poder estar en dicha convocatoria.

La Hormiga González puede compartir ataque con Borja Iglesias en Olympiacos. X @olympiacosfc

Los Juegos Olímpicos, un sueño para la Hormiga González

Previo al partido del Tricolor ante Chile, la Hormiga González habló acerca de lo que representaría para él poder estar en unos Juegos Olímpicos con México.

“Claro que me ilusiona jugar unos Juegos Olímpicos. Los ves en la televisión en 2012 cuando se ganó la medalla de oro, en 2016 en Río. Piojo (Alvarado), Alexis (Vega) me han comentado muchas cosas cuando fue en Tokio”, refirió.

Aunque todavía quedan algunos años para que se disputen los siguientes Juegos Olímpicos, para Armando sería algo importante para su carrera el poder jugarlos.

“s algo muy bonito que espero que me toque en mi vida, primero Dios”, finalizó.

¿La Hormiga González podría jugar con México en Los Ángeles 2028?

Armando González nació el 20 de abril de 2003 y para los Juegos de Los Ángeles (julio de 2028) tendría 25 años y en dicho torneo solamente pueden jugar los que sean Sub-23.

Por lo tanto, la Hormiga González si podría participar en Los Ángeles 2028, únicamente si es convocado como uno de los tres refuerzos mayores de 23 años permitidos por el reglamento.