Las propuestas de Christian Martinoli para mejorar al futbol mexicano
Momento complicado por el que atraviesa el futbol mexicano y ante ello, el famoso comentarista, Christian Martinoli, reveló los cambios que haría para todo mejore en la Liga MX
La polémica del futbol mexicano se volvió a encender esta semana. El detonante no fue un clásico ni una polémica arbitral, sino el Senado: ya que se presentó una iniciativa para reformar e incorporar el mérito deportivo como principio rector, con el objetivo de restablecer el ascenso y descenso entre categorías profesionales.
El tema lleva años dividido a aficionados, clubes y Federación. Desde 2020 la Liga MX opera sin descenso y la Liga de Expansión sin ascenso; la iniciativa legislativa reabrió el debate sobre si el rendimiento en la cancha debe volver a decidir quién sube y quién baja de categoría.
Martinoli revela los cambios que deben hacerse en el futbol mexicano
Bajo este contexto, Christian Martinoli, aclamado comentarista deportivo, dio a conocer sus propuestas para mejorar el futbol en México, incluyendo el ascenso y descenso.
Mediante sus redes sociales, Martinoli reveló que la Liga MX debe de reducir considerablemente el número de extranjeros, así como debe de regresar el ascenso y descenso.
“Como varios andan muy inquietos. Mis propuestas para el fútbol mexicano son: Cinco extranjeros en el plantel, cuatro en cancha. Ascenso y descenso en tabla general anual; dos descensos y una promoción ida y vuelta”, señaló.
El relator de TV Azteca no se quedó solo en la movilidad entre divisiones. También planteó un Torneo de Copa con 32 equipos de Primera y de la categoría inferior, a eliminación directa en un solo partido, y pidió volver a los torneos sudamericanos.
La idea es devolverle competencia real al calendario y acercar otra vez al futbol mexicano a un ecosistema que, en su visión, exige más nivel que el circuito cerrado actual.
Cerró con una propuesta de formación: recuperar el torneo de reservas profesional, con límite de edad, para que los clubes no bajen a jugar a quienes no entran en el once de Primera.
El paquete completo (cupo de extranjeros, descenso anual, Copa abierta, Conmebol y reservas) resume su diagnóstico: menos proteccionismo, más mérito y más partidos con algo en juego.