Las propuestas de Christian Martinoli para mejorar al futbol mexicano

La polémica del futbol mexicano se volvió a encender esta semana. El detonante no fue un clásico ni una polémica arbitral, sino el Senado: ya que se presentó una iniciativa para reformar e incorporar el mérito deportivo como principio rector, con el objetivo de restablecer el ascenso y descenso entre categorías profesionales.

El tema lleva años dividido a aficionados, clubes y Federación. Desde 2020 la Liga MX opera sin descenso y la Liga de Expansión sin ascenso; la iniciativa legislativa reabrió el debate sobre si el rendimiento en la cancha debe volver a decidir quién sube y quién baja de categoría.

Los jugadores de Expansión publican carta exigiendo el regreso del Ascenso en el futbol mexicano Redes Sociales

Martinoli revela los cambios que deben hacerse en el futbol mexicano

Bajo este contexto, Christian Martinoli, aclamado comentarista deportivo, dio a conocer sus propuestas para mejorar el futbol en México, incluyendo el ascenso y descenso.

Mediante sus redes sociales, Martinoli reveló que la Liga MX debe de reducir considerablemente el número de extranjeros, así como debe de regresar el ascenso y descenso.

“Como varios andan muy inquietos. Mis propuestas para el fútbol mexicano son: Cinco extranjeros en el plantel, cuatro en cancha. Ascenso y descenso en tabla general anual; dos descensos y una promoción ida y vuelta”, señaló.

El relator de TV Azteca no se quedó solo en la movilidad entre divisiones. También planteó un Torneo de Copa con 32 equipos de Primera y de la categoría inferior, a eliminación directa en un solo partido, y pidió volver a los torneos sudamericanos.

La idea es devolverle competencia real al calendario y acercar otra vez al futbol mexicano a un ecosistema que, en su visión, exige más nivel que el circuito cerrado actual.

Cerró con una propuesta de formación: recuperar el torneo de reservas profesional, con límite de edad, para que los clubes no bajen a jugar a quienes no entran en el once de Primera.

El paquete completo (cupo de extranjeros, descenso anual, Copa abierta, Conmebol y reservas) resume su diagnóstico: menos proteccionismo, más mérito y más partidos con algo en juego.