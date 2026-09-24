El partido más atractivo de la jornada 10 será el que más bajas tendrá

El partido entre la máquina cementera y el cuadro escarlata será el que tenga más bajas de toda la jornada 10; con un total de siete inasistencias, donde ambos equipos perderán piezas clave, por lo que la profundidad de plantilla será la clave para buscar los tres puntos.

Cruz Azul parte como el más afectado de ambos, ya que no contarán con su guardameta titular Kevin Mier (Colombia), así como tampoco contarán uno de los mejores futbolistas de la última Copa del Mundo, Erik Lira (México). A estos nombres se suma el del carrilero derecho titular, Jeremy Márquez, quien recibe su primer llamado a la selección mayor.

Por su parte Toluca no dispondrá del delantero charrúa Federico Viñas, el argentino Santiago Simón, y los mexicanos Jesús Gallardo y Everardo López.

Los diablos rojos llegan con una marca de dos victorias y una derrota en sus últimos tres encuentros, por su parte Cruz Azul cuenta con un saldo de apenas una victoria en el clásico joven, pero con dos derrotas puntuales; ante Monterrey y el Inter de Miami de Lionel Messi y compañía en la final por la Campeones Cup.

Las lesiones también marcarán el encuentro

Ambas escuadras tendrán bajas puntuales para este encuentro. En Cruz Azul no estarán disponibles el argentino Rodolfo Rotondi, debido a molestias musculares, ni el mediocampista Amaury García.

Rodolfo Rotondi no jugará con Cruz Azul ante Toluca @rodorotondi

Por otro lado, Toluca no tiene disponible a Marcel Ruiz, quien tiene aproximadamente 4 meses sin actividad debido a una ruptura de ligamento cruzado; a esto, se agregan el defensor Franco Romero y el centro delantero suplente Oswaldo Virgen, ambos por molestias en la rodilla.

Chivas y un permiso especial

28 futbolista no podrán tener actividad con sus equipos este fin de semana por reportar con sus selecciones. Pero el Rebaño Sagrado parte como la columna vertebral de Rafael Márquez en la selección mexicana con seis futbolistas convocados; pero el cuadro rojiblanco acordó con la dirigencia del Tricolor prestar a sus jugadores de manera escalonada, a modo que los únicos ausentes para enfrentar a los Gallos blancos del Querétaro serán el guardameta Raúl Rangel y el mediocampista Roberto Alvarado.

Posteriormente al partido del sábado en el estadio Akron, Luis Romo, Diego Campillo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval se reportarán a la concentración del equipo dirigido por Rafael Márquez.