Promesa mexicana firma contrato en Brasil

Matheus Reis, nacido hace 18 años en la Ciudad de México, formalizó un contrato multianual con Fluminense, club que decidió blindarlo tras su reciente debut en el máximo circuito del futbol brasileño.

Reis, quien ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Mexicana en categorías inferiores, solo podría salir del club rumbo a Europa, ya que el nuevo acuerdo, vigente hasta 2030, incluye una cláusula de rescisión cercana a los 80 millones de dólares, una cifra prácticamente impagable para clubes del continente americano.

El atacante nació el 2 de abril de 2007 en México, cuando su padre, el exfutbolista brasileño Elías Reis, jugaba para Pumas Morelos, equipo de la Primera “A”.

Elías llegó a México a inicios de 2005 para jugar con Necaxa, aunque en su primer torneo apenas disputó 43 minutos, repartidos en cinco partidos oficiales.

Para el torneo siguiente pasó a la división de plata, donde jugó un par de torneos con Delfines de Coatzacoalcos y posteriormente tres con Pumas Morelos, filial de la UNAM, etapa en la que tuvo mayor actividad antes de regresar a su país, donde extendió un poco más su carrera profesional.

En ese regreso, Matheus se trasladó a Brasil y obtuvo la doble nacionalidad. Durante su etapa formativa aceptó convocatorias con la Selección Mexicana, pero recientemente el propio jugador ha dejado entrever que su camino internacional apunta a representar a Brasil, país donde se ha desarrollado futbolísticamente y con el que ya conquistó un Campeonato Sudamericano Sub-17.

“Estoy muy contento de haber logrado este objetivo; era algo que deseaba y estoy muy agradecido”, declaró el futbolista tras la firma, agradeciendo la confianza del club para iniciar formalmente su etapa con el primer equipo.

Su camino en el futbol brasileño comenzó a los 10 años, cuando se integró a las fuerzas básicas del Fluminense. Desde entonces escaló categorías con regularidad y éxito, conquistando títulos como el Campeonato Brasileño Sub-17 y la Copa de Brasil Sub-17, además de consolidarse como un atacante polivalente, capaz de jugar como extremo o delantero centro, con un marcado desequilibrio individual.

En 2023, fue parte del plantel que ganó el Sudamericano Sub-17 con Brasil, experiencia que terminó de perfilar su proyección internacional. Aunque un año más tarde aceptó llamados por México en categorías menores, el propio jugador ha sido claro en declaraciones recientes sobre su intención de representar a la “Canarinha” cuando llegue el momento definitivo.

Con esta renovación, el Fluminense no solo asegura el talento de una de sus principales promesas, sino que se coloca en una posición privilegiada ante una eventual venta internacional. En México, su evolución seguirá bajo la lupa, con la expectativa de que el atacante pueda reconsiderar su elección internacional.