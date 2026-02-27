Mexicanos conocen a sus rivales en Octavos de Conference League

El AEK Atenas de Orbelín Pineda y el AZ Alkmaar de Mateo Chávez, ya conocieron a sus rivales en los Octavos de final de la Conference League, tras el sorteo que se realizó este viernes en las instalaciones de la UEFA en Nyon, Suiza.

El cuadro de Orbelín Pineda se medirá al Celje de Eslovenia, quien tiene un balance en la temporada de Conference de League de 5 victorias, 1 empate y 2 duelos perdidos, con 14 goles anotados y 11 encajados.

Orbelín Pineda suma 6 partidos disputados con el AEK de Atenas Reuters

Por su parte, el AEK de Atenas suma 4 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 14 goles a favor y 7 en contra. Orbelín Pineda suma 6 partidos disputados, 540 minutos disputados y 2 asistencias en la actual temporada.

Por su parte, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez se medirá al Sparta Praga. El jugador mexicano suma 6 partidos disputados, 409 minutos acumulados, no ha marcado gol y tiene una precisión del pase de 80.84 por ciento.

Los partidos de ida de los Octavos de final de Conference League se jugarán el 12 de marzo Reuters

Mateo Chávez está en duda para sus siguientes juegos con el AZ Alkmaar, debido a que se dislocó el hombro durante la vuelta de los playoffs.

¿CUÁNDO SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA CONFERENCIA LEAGUE?

Los partidos de ida se jugarían el 12 y los de vuelta el 19 de marzo.

ASÍ QUEDARON LOS CRUCES DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA CONFERENCE LEAGUE: