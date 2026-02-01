Todos los mexicanos que jugaron con el Atlético de Madrid

Obed Vargas estaría cerca de convertirse en el quinto mexicano para jugar en el Atlético de Madrid, uniéndose a la historia escrita por Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez y Héctor Herrera; además, Javier Aguirre también dirigió a la escuadra Colchonera.

Para este mercado de transferencias (Invierno 2025-2026), Obed Vargas se acerca a convertirse en un nuevo futbolista para el Atlético de Madrid, escudo en el que tres mexicanos ya fueron campeones en torneos como la Copa del Rey, Supercopa de España y LaLiga.

Además, Javier Aguirre ya dirigió a los Colchoneros en una etapa que duró tres temporadas (2006-2009), saliendo del conjunto español para tomar las riendas de la Selección Mexicana de cara al Mundial de Sudáfrica 2010.

Hugo Sánchez / 1981 a 1985

Siendo el primer mexicano en la historia del Atlético de Madrid, Hugo Sánchez logró hacerse de un nombre en los cuadros titulares del conjunto español, sin embargo, la polémica lo perseguiría con el pasar de las décadas, ya que abandonó a los Colchoneros para llegar al Real Madrid, con quienes terminó consagrándose como El Pentapichichi.

Es el único mexicano en tener una placa que lo reconoce como uno de los jugadores más relevantes en su historia, sin embargo, los aficionados del club Rojiblanco no perdonan al goleador azteca.

Estos son los números que dejó Hugo Sánchez en el Atlético de Madrid:

- 4 temporadas.

- 152 partidos.

- 82 goles.

- 1 título / Copa del Rey, 1985.

Hugo Sánchez en el Estadio Olímpico Universitario con la playera del Atlético de Madrid. Mexsport

Luis García / 1992 a 1994

Procedente de los Pumas, Luis García se convirtió en un bombazo para el Atlético de Madrid, sin embargo, su poca experiencia en el futbol de élite le costó factura, por lo que abandonó a los Rojiblancos para recalar en la Real Sociedad, equipo que marcó su última etapa en el futbol europeo.

A pesar de no haberse consagrado como referente, Luis García aseguró haber vivido los mejores años de su carrera en España, específicamente bajo la dirigencia de Luis Aragonés:

Fueron los dos mejores años de mi vida futbolística".

Estos son los números que dejó tras su paso por los Colchoneros:

- 2 temporadas.

- 73 partidos.

- 33 goles.

- Sin títulos conseguidos.

Luis García fue el segundo mexicano en la historia del Atlético de Madrid. Cortesía: atleticodemadrid.com

Raúl Jiménez / 2014-2015

Tras su debut en el América, Raúl Jiménez comenzó su etapa en Europa y recaló en el Atlético de Madrid, convirtiéndose en el tercer mexicano en la historia del club... aunque su paso por el cuadro Rojiblanco no logró consolidarse, saliendo de inmediato rumbo al Benfica.

Estas son las estadísticas con las que El Lobo de Tepeji salió del conjunto español:

- 1 temporada.

- 28 partidos.

- 1 gol.

- 1 título / Supercopa de España, 2014.

Raúl Jiménez fue el último mexicano en jugar para el Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón. Mexsport

Héctor Herrera / 2019 a 2022

De momento, Héctor Herrera es el cuarto y último futbolista mexicano en vestir la playera del Atlético de Madrid, equipo al que llegó con el pie derecho luego de su paso por el Porto de Portugal.

Haciendo su debut oficial -ante la Juventus en duelo de Champions League- Herrera anotó de cabeza durante los últimos minutos en una etapa en la que terminaría escribiendo su nombre como campeón de LaLiga, antes de marcharse al Houston Dynamo de la MLS.

Con estos números se despidió Héctor Herrera del Atlético de Madrid:

- 3 temporadas.

- 79 partidos.

- 1 gol.

- 1 título / LaLiga, 2021.

Héctor Herrera anotó en su debut oficial con el Atlético de Madrid. Mexsport

BFG